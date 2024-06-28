Реализация нацпроекта способствует цифровой трансформации лесного комплекса

В последнее время лесная отрасль успешно держит курс на цифровизацию: внедряется всё больше инновационных технологий, которые позволяют оперативно мониторить и контролировать изменения, происходящие в лесной сфере, успешно реализовывать проекты по эффективному

развитию лесного хозяйства.

В Чувашии за несколько лет благодаря федеральному проекту «Сохранение лесов» в рамках национального проекта «Экология» тоже достигнуты серьезные результаты по модернизации и цифровой трансформации лесного комплекса. Сейчас идет завершающий этап этой трансформации. Уже внедрено программное обеспечение «Аверс. Управление лесным фондом», переведены в электронный формат социально значимые государственные услуги в сфере лесного хозяйства. Кроме того, лесная отрасль республики переходит на Федеральную государственную информационную систему лесного комплекса, проведена работа по загрузке данных лесного фонда Чувашии в систему. Работа в ней начнется с 1 января 2025 года.



Чтобы обеспечить переход к интенсивному ведению лесного хозяйства, помимо внедрения цифровых технологий, особое внимание необходимо уделять и вопросам развития инновационного семеноводства, ухода за лесными культурами.



По информации Минприроды Чувашии.