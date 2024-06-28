Жители Чувашии могут выбрать землю для стройки онлайн

В Чувашской Республике реализуется проект Росреестра «Земля для стройки», который помог выявить 96 земельных участков общей площадью около 679 га, предназначенных для жилищного строительства. Около 34 га уже вовлечены в строительство жилья. В Росреестре сообщили, что с начала 2024 года распределено 15 земельных участков: 13 для индивидуального жилищного строительства и 2 для возведения многоквартирных домов.

Сведения о доступных участках доступны на Публичной кадастровой карте (ПКК) Росреестра на сайте: https://pkk.rosreestr.ru/. Через сервис «Земля для стройки» можно также подать заявку на приобретение участка, используя специальную форму. Все поданные заявки передаются в соответствующие уполномоченные органы.

чувашинформ.рф