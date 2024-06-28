В Чувашии заканчивают школу около 4,7 тыс. одиннадцатиклассников

В эти дни в школах страны проходят выпускные, 4,7 тысяч из завершающих учебу одиннадцатиклассников проживают в Чувашии. Ребят Из нашей республики и со всей страны с праздником поздравил заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко.Из школ выпускается более 2 млн 300 тыс. девяти- и одиннадцатиклассников, обозначил цифры вице-премьер, причем многие продолжат обучение в вузах и организациях среднего профессионального образования. Выбирая специальность, продолжил он, можно ориентироваться на приоритетные направления научно-технологического развития и перечень важнейших наукоемких технологий, утвержденные недавно президентом Владимиром Путиным.«Дорогие выпускники, помните, самый ценный ресурс, который у вас есть – время. Используйте его по максимуму для самореализации. Сегодня Правительство создает все условия для того, чтобы вы могли получить самые широкие навыки и реализовать свой потенциал на благо страны. Желаю вам личных и профессиональных успехов! Верьте в свои силы, ставьте высокие цели и будьте счастливы!» – пожелал Дмитрий Чернышенко.Вице-премьер также напомнил выпускникам про федеральный проект «Профессионалитет», в рамках которого студенты колледжей проходят программы обучения, созданные совместно с работодателями, получают опыт работы на производстве и содействие в трудоустройстве в ведущие отраслевые компании страны. Отдельно Чернышенко подчеркнул наличие стипендий, доступных студентам вузов разных специальностей.