Внимание: конкурс!

С этой недели и до 15 июля администрация Шумерли принимает материалы от организаций

и граждан, желающих участвовать в ежегодном конкурсе на лучшее озеленение

и благоустройство города.



Конкурс проводится по пяти номинациям: «Озеленение и благоустройство территории учреждения социальной сферы границах предоставленного участка, а также прилегающей территории», «Оформление цветников и уголков отдыха», «Озеленение и благоустройство улиц частного сектора», «Озеленение и благоустройство придомовой территории многоквартирных домов» и «Озеленение и благоустройство приусадебных земельных участков индивидуальных жилых домов».