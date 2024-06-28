Виртуальный концертный зал в Детской музыкальной школе Новочебоксарска – это новый век коммуникации музыканта и зрителя



«Всероссийский виртуальный концертный зал» – масштабный проект Министерства культуры Российской Федерации, призванный объединить разные города России в единое филармоническое пространство и способствующий созданию равных возможностей доступа к культурным ценностям для всех граждан страны независимо от их места проживания.

Виртуальный концертный зал – это система онлайн-трансляций, позволяющая смотреть и слушать в режиме реального времени и в записи лучшие концерты. Классическое музыкальное искусство становится по-настоящему доступным и значительно увеличивает свою аудиторию.

На базе Детской музыкальной школы города Новочебоксарска 16 сентября 2022 года был открыт Виртуальный концертный зал, который оборудован на средства бюджета Чувашской Республики. Благодаря нацпроекту «Культура» зал оснащен комфортабельными креслами, специальным звуковым и мультимедийным оборудованием, высокоскоростным широкополосным интернетом, что позволяет транслировать в высоком качестве выступления известных музыкантов, оперных, балетных и драматических спектаклей в прямом эфире, так и в записи.

За период с сентября 2022 год по май 2024 год прошло 50 трансляций для 10272 зрителей.

В ВКЗ проходят мероприятия образовательного и социального направления: уроки музыкальной литературы, уроки по предмету слушание музыки, методические мастерские по отделениям Детской музыкальной школы, просмотры мультфильмов, фильмов социальной направленности, творческие встречи с выдающимися людьми Чувашской Республики и ее гостями.

Мероприятия проходят в формате интерактивной подачи материала в инновационном изложении, с прямой трансляцией архивного эфира телеканала «Культура» и сайта «PRO. Культура», Московской филармонии. Прямые трансляции ведутся через портал сайта «PRO. Культура» и в сообществе «Детская музыкальная школа» социальной сети «ВКонтакте».

Виртуальный концертный зал представляет собой просветительскую, образовательную, информационную и культурно-досуговую площадку для людей всех возрастных категорий. Слушателям представлен бесплатный контент в многожанровой области искусства, с опорой на записи трансляций концертов и спектаклей портала Культура РФ. ВКЗ работает в трех основных направлениях:

Трансляции в рамках образовательной программы, методические и просветительские мероприятия для обучающихся и преподавателей ДМШ,

Культурно-досуговые мероприятия для всех жителей разных возрастов города и Республики.

Трансляции в рамках школьного проекта «Цикл передач ВКЗ «Творческие диалоги с выдающимися земляками и народными коллективами»».

Подводя итоги работы Виртуального концертного зала в Детской музыкальной школе города Новочебоксарска, сотрудники отмечают, что учащиеся, преподаватели, горожане, жители Республики стали иметь возможность смотреть в отличном качестве уникальные концерты и современные постановки с лучших концертных площадок. Благодаря этому в учреждении ведется планомерная и последовательная работа по анализу целевой аудитории, что способствует укреплению социокультурных связей ДМШ с образовательными и другими учреждениями города. Сотрудниками разрабатываются афиши мероприятий, где каждая трансляция анонсируется дополнительно за несколько дней до его проведения. Информация размещается на сайте учреждения, в пресс-центре города, в социальных сетях.

«Открытие Виртуального концертного зала в городе Новочебоксарске на базе Детской музыкальной школы стало, своего рода, «окном» в мир искусства, ДМШ исполняет роль филармонии в городе», - отмечают в Детской музыкальной школе г. Новочебоксарска.