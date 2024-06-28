Александра Лобочкова: «Молодежь XXI века достойна самого лучшего! »

Как уже сообщала наша газета, в прошлом году за победу во Всероссийском грантовом конкурсе комплексного развития молодежной политики «Регион для молодых» Чувашия получила субсидию на создание двух молодежных пространств. Один такой объект определено открыть в Шумерле в стенах бывшего кинотеатра «Дружба». Что это будет за молодежный центр? Какие задачи перед собой ставит?
В преддверии Дня молодежи о подробностях реализации проекта и о перспективах молодежной политики в Шумерле мы побеседовали с недавно назначенной на должность директора муниципального автономного учреждения «Молодежный центр развития молодых инноваций
и компетенций «Дружба» Александрой Лобочковой.
- Александра, понятно, что Шумерля получила грант отнюдь не случайно.
Расскажите, с чего всё начиналось?
- В 2023 году рабочей группой под руководством тогдашнего директора ЦДТ Елены Головановой совместно с молодежным парламентом города на конкурс программ комплексного развития молодежной политики «Регион для молодых» был направлен проект по открытию молодежного центра, который прошел серьезную конкуренцию и в итоге стал обладателем солидного гранта. Считаю, что победа в конкурсе Росмолодежи «Регион для молодых» – это возможность существенного рывка вперед всей сферы молодежной политики в целом.
- О какой сумме идет речь?
- Общая сумма гранта – 64 млн руб. Около 24 млн руб. предусмотрено на ремонтные работы, 9 млн руб. — на приобретение мебели и оргтехники и 32 млн руб. – на проведение мероприятий.
- Когда начнутся ремонтные работы в «Дружбе»?
- В ближайшие дни мы ждем положительной оценки документации по капремонту. Далее последуют конкурсные процедуры по определению подрядчика. Ремонтные работы начнутся сразу после заключения договора.
- Фронт работ предстоит немалый?
- Рабочим прежде всего предстоит демонтаж помещений, затем обустройство электрики, пожарной сигнализации, систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, внутренняя отделка.
По проекту на первом этаже будут располагаться гардероб, конференц-зал на 150 мест с разборной сценой, игротека, виртуальный музей. На втором этаже — фотостудия, видеостудия, студия звукозаписи, административные кабинеты.
После завершения ремонтных работ «Дружба» станет комфортабельным зданием, соответствующим современным требованиям. Главное – там будут созданы все условия для реализации потенциала молодежи.
Открытие центра запланировано на 27 декабря. Надеюсь, что к этому времени все ремонтные и другие организационные работы будут завершены.
- Это реально?
- Вполне. Главное, выйти на добросовестного подрядчика.
- Расскажите подробнее о специфике молодежного центра. В чем его задачи?
- Главная задача – создание условий для полноценной реализации потенциала молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, причем не только шумерлинских. Молодежный центр станет точкой притяжения и для молодежи города Алатыря, Алатырского, Красночетайского, Порецкого, Вурнарского, Аликовского, Ядринского, Шумерлинского округов. Особый акцент будет сделан на работе с рабочей молодежью, с молодыми семьями, молодыми предпринимателями.
Регулярно вовлекая широкий круг молодежи в социально полезную деятельность, мы призваны создать комфортные условия для развития и самореализации молодых людей в различных сферах жизнедеятельности в своем муниципалитете, в родной Чувашии.
- На проведение мероприятий заложена немалая сумма. Что конкретно планируется?
- Запланирован целый комплекс мероприятий, призванный удовлетворить самые разнообразные интересы современных молодых людей. Молодежь получит возможность пройти обучение в «Бизнес-школе», «Школе социального проектирования», «Школе будущего руководителя», «Школе ландшафтного дизайна», «Школе фуд-флористики», «Школе житейских наук», «Школе для родителей», «Школе вожатских наук», «Школе развития эмоционального интеллекта», «Школе ответственного донорства», «Школе медиа», «Школе осознанного волонтерства», «Школе туризма» и др. Мы планируем проведение фестивалей творческой молодежи, арт-фестиваля молодежной моды, фестиваля воздушных змеев, зонального слета лидеров некоммерческих организаций. На каждой площадке будут преподавать сертифицированные специалисты и профессионалы своего дела. Мы имеем возможность на договорных началах привлекать не только местных, но и специалистов из других муниципалитетов и регионов. Охват каждой школы – порядка 700 человек, обучение бесплатное. После окончания курса все получат сертификаты. Согласитесь, молодежи предоставляется уникальная возможность для саморазвития и расширения кругозора.
В наших планах – организация массовых мероприятий. В самое ближайшее время пройдут спортивный фестиваль молодых семей, трехдневный туристический слет работающей молодежи, форумы молодых семей, молодых предпринимателей, зональный конкурс по 3D-моделированию, форум выпускников, обучающихся в вузах «Где родился — там и пригодился». Одной из изюминок станут «Классные встречи» с интересными людьми — политиками, чиновниками, спортсменами, ветеранами и многое-многое другое.
Пока у нас нет своих стен, мы начинаем работать на договорных началах в ДК «Восход», во Дворце детского и молодежного творчества, в ДЮСШ, в городском парке, будем выезжать и в другие муниципалитеты.
Задачи перед нами стоят глобальные. Ведь наша молодежь наравне с жителями мегаполисов имеет такое же право развиваться, учиться, полноценно реализовывать свой потенциал. Наша задача – создать для этого все условия. Здорово, что такая возможность теперь появилась! Призываю молодежь не упустить свой шанс.
- Первое мероприятие состоится уже завтра, в День молодежи?
- Пожалуй, в городе впервые День молодежи пройдет в таком масштабном формате. Начнется праздник около «Дружбы» с арт-фестиваля граффити «Молодые краски города» с проведением мастер-классов от мастеров из Чебоксар, Новочебоксарска и Казани. Каждому желающему будет предоставлена уникальная возможность проявить себя в граффити-творчестве.
На скейт-площадке с 16 до 18 часов пройдет мастер-класс от скейтеров из Чебоксар и Канаша.
В 18 часов на центральной площади состоятся общегородской выпускной бал, после которого мы приглашаем всех на концерт чебоксарской кавер-группы «Мontana» и яркое световое шоу.
На танцплощадке параллельно будет проходить дискотека от московского диджея. В целом, в этот день будет много сюрпризов и подарков. Приглашаем на праздник всех желающих, независимо от возраста.