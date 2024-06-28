Александра Лобочкова: «Молодежь XXI века достойна самого лучшего! »

Как уже сообщала наша газета, в прошлом году за победу во Всероссийском грантовом конкурсе комплексного развития молодежной политики «Регион для молодых» Чувашия получила субсидию на создание двух молодежных пространств. Один такой объект определено открыть в Шумерле в стенах бывшего кинотеатра «Дружба». Что это будет за молодежный центр? Какие задачи перед собой ставит?



В преддверии Дня молодежи о подробностях реализации проекта и о перспективах молодежной политики в Шумерле мы побеседовали с недавно назначенной на должность директора муниципального автономного учреждения «Молодежный центр развития молодых инноваций

и компетенций «Дружба» Александрой Лобочковой.