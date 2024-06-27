Чувашия запускает платформу для вывоза жидких бытовых отходов

Глава Чувашии Олег Николаев в интервью «Известиям» рассказал об уникальном в республике проекте по организации вывоза у граждан и предприятий жидких бытовых отходов.

«На данный момент, например, мы разработали платформу «GoEco — заказ ассенизатора онлайн», которая позволяет отслеживать транспортировку жидких бытовых отходов (ЖБО) от «частников» к водоканалам», — сообщил Глава республики.

Как разъяснили представители ГУП Чувашской Республики «Биологические очистные сооружения», платформа функционирует по принципу маркетплейса. Здесь могут зарегистрироваться как водоканалы, так и частные перевозчики и люди, желающие заказать услугу вывоза ЖБО. Особенность платформы в её открытости — любой водоканал страны может присоединиться и начать работу. Для физических лиц процесс не усложнится требованием подписания договора.

«Сейчас ведем работу по упрощению договорной конструкции, чтобы избежать волокиты с бумажными договорами. Необходимо просто подписать оферту и оставить заявку на вывоз ЖБО. А перевозчиком может выступить либо частное лицо, либо компания, либо водоканал, и каждый участник сможет предложить свою цену на данную услугу. Для потребителя открывается возможность самостоятельно выбрать, с кем он хочет работать. Важно, что перевозчик получит деньги за оказание услуги только после того, как водоканал подтвердит, что жидкие бытовые отходы доставлены на очистные сооружения», — прокомментировал директор ГУП «БОС» Максим Иванов.

чувашинформ.рф