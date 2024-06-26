На ремонт и содержание дорог выделят дополнительные средства

Глава Чувашии Олег Николаев подписал соответствующее постановление, источником станет Дорожный фонд республики.

За счёт экономии по результатам заключения госконтрактов в план работ на 2024 год включены новые объекты ремонта, в том числе входящие в опорную сеть региона. Так, планируется отремонтировать 14,4 км региональной опорной сети автодорог. На эти цели из Дорожного фонда выделено 109,7 млн рублей, в т.ч. 2,4 млн — из федерального бюджета.



Речь идёт об участке автодороги Чебоксары — Сурское в Шумерлинском муниципальном округе. Ремонтные работы запланированы на участке км 131+745 — км 133+295. Кроме того, в план работ включен участок автомобильной дороги Урмары — Ковали — Нурлаты в Урмарском округе протяжённостью 12,8 км.



Дороги, входящие в опорную дорожную сеть, приводятся в нормативное состояние в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Опорная сеть Чувашской Республики состоит из 336 километров федеральных автодорог, 408 км – региональных. В этом году доля нормативных дорог на опорной сети должна быть доведена с 47,3 до 50 %.



Источник: Минтранс Чувашии.