В Чувашии впервые пройдет военно-историческая реконструкция «На Сурском рубеже»

Местом фестиваля станет территория Козловского муниципального округа, где в непосредственной близости проходил отрезок Казанского обвода в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 годов.

В течение 4 дней – с 25 по 28 июля – для участников будет организована интерактивная зона реконструкции, им покажут антуражный военный лагерь, выставка ретро-автомобилей. Будет возможность пройти военно-тактические игры, курс молодого бойца и квест-игры по исторической, поисковой и военно-прикладной направленности. Изюминкой фестиваля станет реконструкция битвы Белорусской стратегической наступательной операции Красной Армии с кодовым наименованием «Багратион».

Об этом было заявлено на заседании Координационного совета по патриотическому воспитанию граждан России, которое провел Глав Чувашии Олег Николаев, в рамках рассмотрения лучших региональных практик в деле патриотического воспитания молодежи, таких как республиканский фестиваль поисковых отрядов «Память сердца», «Кадетские балы Чувашии», соревнования по военно-прикладным видам спорта, спартакиада допризывной подготовки.

С целью патриотического воспитания детей и молодежи Центр «АВАНГАРД» проводит пятидневные учебных сборы по основам военной службы, профильные смены. В 2023 году через Центр прошло около 2 тыс. юношей, в том числе 1,5 тыс. на учебных сборах.

В 384 школах в 2023/2024 учебном году проведен 2101 «Урок мужества» с приглашением более 400 демобилизованных участников СВО. Сами школьники пишут участникам СВО письма, готовят сувениры, обереги, изготавливают открытки, собирают гуманитарную помощь для отправки в зону СВО.

На зданиях школ размещены 68 памятных мемориальных досок, в самих школах открыто 125 парт Героев.

Команда школы № 9 г. Канаша познакомилась с батальоном участников СВО, во время отпуска военнослужащие вручили детям Знамя Победы, переданное им когда-то жительницей Чувашии, чтобы учащиеся могли бережно хранить его как талисман.

Двум образовательным организациям присвоены имена героев СВО: Кудеснерской основной общеобразовательной школе Урмарского округа – имя старшего лейтенанта ФСБ России Николаева Александра Николаевича, Лицею №4» г. Чебоксары – имя Героя России Шалаева Романа Евгеньевича.

При этом Олег Николаев рекомендовал главам муниципалитетов в течение 2024 года рассмотреть возможность присвоения имени Героев специальной военной операции образовательным организациям.

Члены совета обсудили также создание музеев, передвижных выставок, посвященных событиям специальной военной операции и подвигам ее участников.

С 2022 по 2024 годы музеями создано 22 выставки, их посетили более 17 тыс. человек. В преддверии Дня защитника Отечества в Чувашском национальном музее открыта выставка «Родина Zа нами», которая стала самой масштабной тематической экспозицией в республике, ее посетило более 4 тыс. человек.

Начали работать выставки «Герой наших дней» в музее «Бичурин и современность», «Россия – Донбасс: один народ, одна история» в Порецком историко-краеведческом музее, «Мы помним, чтим, гордимся» в Чувашско-Сорминском краеведческом музее, «Герои нашего времени» в Батыревском историко-этнографическом музее «Хлеб».

В Чувашском кадетском корпусе ПФО им. Героя Советского Союза А.В. Кочетова действует уникальная экспозиция «В погоны одетые женщины» и работает выставка, посвященная кадетам-выпускникам – участникам СВО «СВО и Герои», экспозиция «Сыны Отечества» — в музее СВО в школе №9 г. Канаш, которая посвящена подвигам выпускников Евгения Воронина и Владимира Васильева, погибшим при исполнении воинского долга.

До конца 2024 года музеями планируется создать еще 6 выставочных проектов, готовится к открытию музей СВО в школе №30 г. Чебоксары.

Глава республики Олег Николаев поручил Минкультуры Чувашии во II полугодии подготовить передвижной выставочный проект «Приходят на подмогу волонтеры».

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.