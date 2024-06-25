Чувашия вводит новые стандарты ремонта и обслуживания автодорог

Олег Николаев подписал распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики.

Переход на новые стандарты дорожного ухода с использование чистых хлоридов в зимнее время ожидается с 2025 года.

Правительство Чувашии подчеркивает, что долгосрочные госконтракты позволят существенно сэкономить бюджетные средства, так как хлориды по сравнению с песко-соляной смесью оказываются в 8 раз более экономичными. Кроме того, новый подход предполагает установку дополнительных датчиков и обновление дорожной техники для онлайн-мониторинга, что поможет минимизировать риски сбоя зимнего обслуживания дорог. Завершение контрактов планируется в середине 2027 года, чтобы избежать трудностей с началом следующего зимнего сезона.

Бюджет на содержание, диагностику и ремонт автомобильных дорог в Чувашской Республике будет распределен следующим образом:

2024 год: 1,28 млрд рублей,

2025 год: 1,5 млрд рублей,

2026 год: 1,28 млрд рублей,

2027 год: 1,24 млрд рублей.

чувашинформ.рф