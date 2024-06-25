Министр спорта России Михаил Дегтярёв посетил Чувашскую Республику с целью оценки состояния спортивной инфраструктуры и ознакомления с процессом реализации комплекса ГТО в регионе.



Основным объектом, который Министр посетил, был восстановленный стадион «Волга» открытия которого ждали более 80 тысяч жителей Юго-западного района Чебоксар. Кроме того, в ходе своего визита Михаил Владимирович присутствовал на церемонии открытия крытого ледового катка в микрорайоне «Новый город». В дальнейшем он отправился на встречу с воспитанниками школы олимпийского резерва имени Валерия Ярды, где выразил благодарность тренерам за их работу с юными чемпионами.



Министр также выслушал доклад от Министра физической культуры и спорта Чувашской Республики Василия Петрова, о проделанной работе по реализации комплекса ГТО в регионе. По данным за первый квартал 2024 года, республика занимает 8-е место среди 89 регионов России и 1-е место в Приволжском федеральном округе по реализации Всероссийского движения ГТО. В Чувашии проводятся различные мероприятия, такие как пропагандистские акции, уроки ГТО и фестивали для различных категорий населения. За первые три месяца с начала года участие в выполнении нормативов приняли более 25 тысяч человек.



Министр выразил уверенность в дальнейшем активном развитии физической культуры и спорта в Чувашии.

Напомним, комплекс ГТО является неотъемлемой частью федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», инициированного Президентом. Главная задача проекта – увеличение доли граждан, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, до 70 % к 2030 году.

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