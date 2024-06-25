День Республики – 2024 в событиях и лицах

Чебоксарский экономический форум посетили представители 20 российских регионов

и 5 зарубежных стран, в деловых мероприятиях приняли участие свыше 4 тысяч человек.

В рамках деловой программы участники форума обсудили реализацию проекта «Цифровой энергорегион», лучшие практики по достижению технологического суверенитета, создание экосистемы для развития бизнеса и реализацию федеральных программ молодежного предпринимательства, финансирование ESG-стратегии, совершенствование законодательства по противодействию мошенническим действиям, экологические вызовы региона и пути решения проблем, социальную ответственность власти, профсоюзов и бизнеса.



За два дня работы форума подписано 10 документов о дальнейшем сотрудничестве на общую сумму более 5 миллиардов рублей. Прошли переговоры с делегациями из Ирана, Узбекистана, Таджикистана, Белоруссии. Были и гости из Турции.

В Чебоксарах отпраздновали XII Всечувашский Акатуй, прошедший в рамках программы «Реализация государственной национальной политики» при поддержке ФАДН России.

На главной сцене развернулось театрализованное представление, символизирующее любовь к родной земле и уважение к труду. В большом хороводе артисты профессиональных творческих коллективов региона исполнили народные песни, показали старинные национальные обряды чувашей. С этнокультурными традициями чувашского народа гостей знакомили Чувашский государственный академический ансамбль песни и танца, Чувашская государственная академическая симфоническая капелла, Чувашский государственный театр юного зрителя им. М. Сеспеля.



Насыщенная программа XII Всечувашского Акатуя объединила лучшие творческие коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Башкирии, Марий Эл, Татарстана, Мурманской, Оренбургской, Самарской, Ульяновской областей, а также Чувашии.

На главной сцене Красной площади Чебоксар состоялся гала-концерт VI Республиканского фестиваля-конкурса детского художественного творчества «Черчен чечексем» («Цветы Чувашии»).

Фестиваль-конкурс ежегодно проходит в республике при поддержке национального проекта «Культура». В 2024 году с февраля по май состязались в 8 номинациях (вокал, фольклорное творчество, хореография, театральное творчество, художественное слово, кино, инструментальное творчество, декоративно-прикладное искусство) более 800 участников из всех муниципальных образований и городов Чувашии. По итогам нескольких ступеней отбора жюри определило 240 лауреатов конкурса, которые и приняли участие в итоговом гала-концерте.

Около 15 тысяч зрителей посетили площадку спортшколы в Новочебоксарске, где состоялся II Кубок Главы Чувашии по конному спорту. Ещё 6 тысяч человек присоединились онлайн

в сети «ВКонтакте».

Кубок с призовым фондом в 2 млн рублей по пяти номинациям разыгрывали 44 пары наездник-лошадь, прошедшие отбор на спортивных бегах в рамках празднования на территории республики сельских праздников Акатуй и Сабантуй, а также наездники из Татарстана.

По результатам забегов обладателем кубка и приза в 1 млн рублей стала пара конь Ворчун и наездник Леонид Кошкин из Шемурши. Победитель прошлого года Валерий Краснов с жеребцом Зов Предков пришел вторым.









В День Республики в Новочебоксарске открылся новый цех ООО «Элкон» по производству инновационной продукции — высокоэффективных антикоррозионных цинконаполненных

покрытий.

Система покрытий на основе цинконаполненных грунт-эмалей серии «Elcon» является уникальной, не имеющей аналогов в России по долговечности покрытия.

Проект признан Правительством Чувашии приоритетным и при его реализации предприятию будут оказаны нефинансовые меры господдержки, заявил Глава республики Олег Николаев на торжественном открытии.

Имена победительниц межрегионального конкурса «Я – женщина» озвучили 24 июня на торжественном мероприятии в Театре оперы и балета.

Всего в конкурсе приняли участие 1026 женщин не только из Чувашии, но и из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Сургута, Севастополя, Татарстана, Оренбургской и Ульяновской областей. Участницы подготовили видеопрезентации, голосовать за которые можно было по телефону. За неделю на единую линию поступило более 100 тысяч звонков. По итогам голосования в каждой из 12 номинаций были определены победители и призеры. Также оргкомитет конкурса выбрал обладательниц гран-при.



В число призеров вошли 7 шумерлинок:

Номинация «Мы — молодежь 21 века»

2 место — Юлия Горбенко, учитель математики школы № 2;

3 место — Дарья Егорова, председатель молодежного парламента Шумерлинского муниципального округа.

Номинация «В интересах общества»

3 место — Наталья Михеева, журналист телеканала «Новая Реальность».

Номинация «Женщины бизнеса»

1 место — Наталья Мурашова, индивидуальный предприниматель;

3 место — Валентина Долгова, индивидуальный предприниматель.

Номинация «Родом из Чувашии»

3 место — Екатерина Соловьева, генеральный директор, врач ООО «Современная стоматология».

Номинация «Жди меня»

2 место — Екатерина Волобуева, контролер ОТК АО «ШЗСА».









Ежегодно среди муниципальных образований Чувашии проходит конкурс на право стать главной площадкой Дня Республики, где наряду со столицей проводятся основные мероприятия. Во второй раз за 11 лет такой площадкой стал Янтиковский муниципальный округ.

В селе Чутево Глава Чувашии Олег Николаев ознакомился с обновленной сыроварней выпускницы «Школы фермера» Татьяны Юркиной. Предпринимательница расширила производственные мощности благодаря республиканскому гранту «Перспектива». На 8 млн рублей из республиканского бюджета и 3,5 млн рублей собственных средств была проведена комплексная модернизация, установлено новое высокоэффективное оборудование.

В столице республики в праздничный день открыли сразу два спортивных объекта: стадион «Волга» и крытый каток в микрорайоне «Новый город». В открытии приняли участие Глава Чувашии Олег Николаев, министр спорта России Михаил Дегтярев и депутат Госдумы России Анатолий Аксаков.

Стадион является одним из старейших спортивных объектов республики, он не эксплуатировался более 20 лет. В 2021 году была начата реконструкция. На территории стадиона площадью 5,8 га расположились крупнейший в республике физкультурно-спортивный комплекс, крытый ледовый каток, стадион с искусственным газоном и легкоатлетическими дорожками, трибунами для зрителей, специализированный открытый тир для стрельбы из лука. В трехэтажном здании разместились детский и 25-метровый плавательные бассейны, 2 спортивных зала для игровых видов спорта, залы для тяжелой атлетики и единоборств, специализированные тиры для стрельбы из лука и пневматического оружия, гостиница для приезжих спортсменов, восстановительный центр, кафе и другие вспомогательные помещения. Осенью будет открыта лыжероллерная трасса. Комплекс построен с привлечением средств федерального бюджета в рамках государственной программы России «Развитие физической культуры и спорта».

Крытый каток стал 34-м спортивным объектом, построенным в Чувашии в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

В Чебоксарах заложен первый камень в основание будущего Музея вышитой карты России. Открытие музея запланировано ко Дню чувашской вышивки.

Проект реализуется по инициативе Правительства республики и при поддержке Промсвязьбанка в рамках частно-государственного партнерства.

Музей расположится на Красной площади г. Чебоксары. В проекте предусмотрены специальное оборудование, современные технологические решения, которые позволят усилить эстетический эффект и информационное наполнение. Музей станет центром культурного просвещения и туризма.

В канун Дня Республики ежегодно собирает народных мастеров декоративно-прикладного искусства всей России конкурс «Русь мастеровая. Ремесленный край».

В этом году в нем участвовал 41 мастер из Владимирской, Нижегородской, Пензенской, Псковской, Самарской, Тверской, Тульской, Тюменской, Челябинской областей, Пермского края, республик Коми, Крым, Марий Эл, Татарстан, Удмуртия и Чувашия.



23 июня на открытой площадке около Чувашского драматического театра мастера трудились над конкурсными работами на глазах зрителей, рассказывали о себе и своем ремесле, отвечали на вопросы. 24 июня на церемонии торжественного закрытия конкурса глава Чувашии Олег Николаев назвал имена обладателей Гран-при и специального приза XXII Всероссийского конкурса.



2024 год в России объявлен Годом семьи, и XXII Всероссийский конкурс «Русь мастеровая. Ремесленный край» проходил под девизом «Оберегая ценности природы и семьи». Наравне с индивидуальными мастерами в нем приняли участие семьи умельцев, поэтому организаторы приняли решение вручить не один приз, а два – мастеру и семье мастеров. Специальным призом Главы Чувашской Республики награждена семья Мартевых из Пермского края, их пояс ручной работы под названием «Сила Пармы – дух семьи» выполнен в технике бранного ткачества.

Обладателем Гран-при конкурса стала народный мастер тоже из Пермского края Валентина Петухова, выполнившая из бересты изделие под названием «Сохраняя семью, сбережем Родину». Она приехала в Чувашию на конкурс уже в пятый раз.



Победители восьми номинаций конкурса мастеров были награждены дипломами и памятными подарками ранее – во время проведения круглого стола в Чувашском национальном музее. В номинации «Семья мастеров» жюри присудило победу Елизавете и Вадиму Самаровым из Чувашии.









Одной из ярких страниц празднования Дня Республики стало арт-караоке «Песни над Волгой» на главной сцене празднества – Красной площади г. Чебоксары.

На большом экране творческой площадки была выведена масштабная проекция с популярными треками любимых песен, которые жители и гости республики пели вместе с вокалистами из Чувашии и Татарстана. А завершилось арт-караоке исполнением государственного гимна Чувашской Республики на музыку Германа Лебедева в современной аранжировке.

Гостеприимная Чувашия встретила участников XXXII Всероссийского фестиваля народного творчества «Родники России».

Творческие коллективы приехали к нам из Оренбургской, Саратовской, Тюменской, Свердловской областей, Башкортостана, Коми, Татарстана и Удмуртии.

Открыли праздник коллективы — хозяева фестиваля: Чувашский государственный ансамбль песни и танца, фольклорно-эстрадный ансамбль «Сявал», ансамбль «Суварята», вокальная студия «Арт-нова» и хореографическая студия «Этуаль». Продолжили концерт гости. Чувашскую Республику представляли фольклорный ансамбль «Янтал» Чебоксарского музыкального училища им. Ф. Павлова и хореографический ансамбль «Дети гор» Чувашской региональной организации «Чечено-ингушский культурный центр «Вайнах».

Выступления участников фестиваля «Родники России» продолжались 2 дня и завершились гала-концертом на Красной площади Чебоксар.

Презентация двух домов на воде неподалеку от чебоксарского яхт-клуба состоялась в рамках мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Республики.

Они собраны на Шумерлинском заводе специализированных автомобилей и станут местом размещения отдыхающих граждан на малых реках и водоёмах республики.

Дом на воде представляет собой модульную конструкцию, которая предназначена для перевозки и проживания до восьми человек при температуре окружающего воздуха от минус 25ºС до плюс 40ºС.



Как рассказал генеральный директор корпорации «Проект-техника» Игорь Бекбулатов, только за июнь в адрес ШЗСА поступило порядка 10 запросов на хаусботы и плавучие СПА, в том числе из Башкортостана и Татарстана. На сборку одного плавучего дома уходит 2 месяца. На данный момент производственная мощность составляет 6-10 единиц в год в зависимости от конструкции, а в перспективе – 20 и более единиц.



По информации cap.ru.