Дан старт новому сезону проекта в сфере цифровой грамотности и кибербезопасности «Цифровой ликбез»

В новом сезоне «Цифрового ликбеза» Авито расскажет о правилах безопасных покупок и публикации объявлений в интернете Авито и АНО «Цифровая экономика» при поддержке Минпросвещения России и Минцифры России дали старт новому сезону всероссийского просветительского проекта в сфере цифровой грамотности и кибербезопасности «Цифровой ликбез».

Уроки цифровой грамотности и кибербезопасности для школьников в рамках проекта «Цифровой ликбез» пройдут во всех регионах страны. Материалы нового сезона Авито посвящены правилам безопасных сделок в интернете. Герои роликов рассказывают, как выбирать надежных продавцов и товары, безопасно общаться через инструменты платформы, оформлять доставку, о правилах размещения объявлений, а также дают советы по сохранению персональных данных и денег при совершении интернет-сделок.

В ролике про безопасные покупки главная героиня Ряпушка Варя ищет недостающую коллекционную фигурку. Сначала она попадает на подозрительную платформу с сомнительными продавцами. Старшая сестра героини Полина рассказала Варе, как выбрать надежную платформу, на что обратить внимание при выборе продавца, как вести общение, оформить безопасную покупку и доставку. В ролике про правила размещения объявлений Варя помогает другу Налиму Максиму продать скейтборд. Сначала у них не получилось разместить объявление – оно было заблокировано. Варина старшая сестра Полина подсказала ребятам, как правильно размещать объявление, чего следует избегать и на что обратить внимание. «Крупные компании уделяют огромное внимание защите пользователей и внедрению технологий защиты на своих платформах. Самым уязвимым звеном всегда была и остается человеческая психика, и важно, чтобы дети учились безопасности в онлайн пространстве, как только начинают пользоваться мобильным телефоном. Авито не первый год реализует проекты, направленные на повышение цифровой грамотности детей и взрослых. Мы уверены, что герои, созданные нами для «Цифрового ликбеза», помогут ребятам увереннее чувствовать себя в интернете, а их родителям — меньше волноваться о безопасности детей», – отметила Наталья Юматова, директор по продукту департамента доверия и безопасности Авито. «Наш партнер «Авито» в новом сезоне «Цифрового ликбеза» поднимает крайне важную тему, которая касается безопасных сделок в интернете.

Сервисы по размещению объявлений, поиску товаров и услуг стали для нас привычными, но в то же время при их использовании необходимо проявлять бдительность и уметь защитить себя и близких от мошеннических схем. Вместе с героями мультфильма на простых и понятных примерах пользователи смогут подробнее узнать о том, как отличить надежного продавца или платформу, как совершать безопасные сделки, а также оформить покупку и доставку без лишних сложностей», – комментирует 2 Ольга Франчук, заместитель директора направления «Кадры для цифровой экономики» АНО «Цифровая экономика». Благодаря видеороликам школьники смогут не только узнать о том, как безопасно вести себя в интернете, но и повысить уровень цифровой грамотности в доступном интерактивном формате. Формирование этих навыков у подрастающего поколения соответствует задачам национального проекта «Цифровая экономика», направленного на обеспечение цифровой безопасности и подготовки квалифицированных ИТ-кадров в России. Проект предназначен для возрастной категории 6+.

Материалы проекта верифицированы ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания» и рекомендованы для просмотра с родителями или педагогами. Контент проекта также включает в себя методические материалы для педагогов, которые помогут эффективно интегрировать видеоролики в учебный процесс на уроках по разным предметам, во внеурочную деятельность, а также использовать их на родительских собраниях для наглядного объяснения тех угроз, с которыми может столкнуться ребенок.