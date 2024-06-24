Дорогие шумерлинцы!

От лица всей корпорации «Проект-техника» сердечно поздравляем вас с Днём Республики!



День Республики – это не просто дата в календаре, это общий праздник всех нас: тех, кто гордится своей малой родиной, помнит и ценит ее богатейшую историю и восхищается и передает из поколения в поколение ее неповторимую культуру.



Приятно осознавать, что с каждым годом наша с вами Чувашия становится только краше и жить в ней всё комфортнее. И в этом есть вклад каждого из нас!



Мы с вами знаем точно: Чувашия – лучшее место для жизни!

Желаем нашей родной республике процветания, дальнейшего развития и новых высот, а всем ее жителям крепкого здоровья, счастья, благополучия, добра и дальнейших побед на благо Чувашии!



Правление корпорации «Проект-техника» и руководство АО «ШЗСА».