Уважаемые жители Чувашской Республики! Дорогие земляки!

Поздравляю вас с нашим главным национальным праздником – Днём Республики!

Это особенный день, объединяющий всех жителей и уроженцев Чувашии, любящих свою малую родину.

Чувашская Республика – земля талантливых, трудолюбивых и гостеприимных людей. Здесь в мире и согласии живут представители разных национальностей и вероисповеданий, уважая и приумножая многовековую культуру и традиции.

Сегодня наша республика уверенно развивается, укрепляя экономический и социальный потенциал. Регион славится передовыми достижениями в промышленности, сельском хозяйстве, науке, образовании, медицине, культуре и спорте. Всё это результат кропотливой работы каждого из нас.

Выражаю глубокую благодарность всем, кто вносит вклад в процветание родного края, сохранение духовного наследия народа, семейных и общечеловеческих ценностей. Наш совместный труд, ответственность и инициативность – залог достойного будущего республики.

В этот праздничный день желаю всем крепкого здоровья, добра и счастья, новых свершений на благо любимой Чувашии и великой России!

Председатель Государственного Совета Чувашской Республики Л. Черкесов.