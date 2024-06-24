Благоустроенная территория обеспечит условия для занятий спортом

Региональным центром закупок объявлен электронный аукцион на выполнение работ по благоустройству территории гимназии № 8. Заказчиком выступает сама школа.

Начальная цена контракта составляет порядка 16 млн рублей из средств республиканского и городского бюджетов. Подрядчику предстоит провести работы по благоустройству проездов и тротуаров, спортивных площадок, установить малые архитектурные формы для футбольного поля, баскетбольной площадки, тренажерного городка для занятия воркаутом. Работы должны быть выполнены не позднее 10 августа.



Источник: Госслужба Чувашии по конкуренции и тарифам.