Тепло души даруя детям

Каждый человек избирает ту профессию, которая наиболее соответствует его способностям

и наклонностям. А если человеку удается найти свое призвание и стать мастером своего дела, то можно считать, что его профессиональная судьба состоялась. Настоящим профессионалом

и мастером своего дела в нашем коллективе мы по праву считаем учителя русского языка

и литературы Лию Витальевну Весёлкину.

Лия Витальевна окончила Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева, позднее прошла профессиональную переподготовку по программе «Дефектология». Она учитель высшей квалификационной категории, выбрала профессию, требующую огромной любви к особым детям! Только любовь помогает педагогу научить таких деток читать, писать, мыслить, чувствовать и любить. Лия Витальевна искренне горит избранной профессией, щедро даруя частичку своей души воспитанникам. Как мастерский оратор она умеет другой заинтересовать учеников при подаче материала. Это учитель, который не может работать без педагогической импровизации, без элементов актерского мастерства.

Как учителю-мастеру Л.В. Весёлкиной по силам создавать и организовывать творческую и развивающую среду для себя и для обучающихся. В настоящее время педагог активно работает над программой по дополнительной образовательной деятельности театральной студии «Орфей». Программа ориентирована на всестороннее развитие личности ребенка с нарушением речи, его неповторимой индивидуальности, направлена на реальную возможность обогатить чувственный мир детей, научить их адаптироваться в обществе.



«Орфей» под руководством Л.В. Весёлкиной смог покорить сцены Шумерли и Чебоксар, что подтверждено многочисленными грамотами и сертификатами. В 2018 году Шумерлинская школа-интернат стала обладателем гранта Главы Чувашской Республики за проект «Театр для всех», над которым работала группа учителей под руководством Л.В. Весёлкиной. В рамках этого проекта в стенах Шумерлинской школы-интерната вот уже 6 лет проходит фестиваль театрального творчества детей с ОВЗ «Вдохновение».



Департамент воспитания и социализации детей Министерства образования и науки Российской Федерации присвоил театральной студии «Орфей» звание «Образцовый детский коллектив».

За плодотворный труд, за полную самоотдачу выбранной профессии Лия Витальевна Весёлкина награждена Почетными грамотами Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики, благодарностями отдела образования г. Шумерли и Шумерлинской основной общеобразовательной школы-интерната.



Мечта любого педагога — найти рецепт учительского успеха. Составляющие успеха Лии Витальевны в доброте, искренности, справедливости, достоинстве, профессионализме, любви к детям. Школа-интернат для Л.В. Весёлкиной – это дом, в котором ее уважают, ждут, любят, ценят и ученики, и коллеги.



В эти дни Лия Витальевна отмечает юбилей. Поздравляем её с красивой датой и желаем, чтобы очарование не увядало, доброта не иссякала, радость не проходила, а счастье и любовь наполняли сердце до самых краев еще долгие-долгие годы.



Коллектив Шумерлинской школы-интерната.