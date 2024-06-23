Противодействие коррупции – один из приоритетов в деятельности УФССП

Жители Чувашии могут сообщить о нарушениях судебными приставами законодательства в сфере противодействия коррупции по круглосуточному телефону доверия 8 (8352) 41-08-71. Звонки бесплатные. Также можно направить письменное заявление в УФССП России по Чувашской Республике.

На официальном сайте управления есть интерактивный ресурс, который поможет узнать, как не стать жертвой коррупции. Cпециальная памятка объяснит, как вести себя при столкновении с проявлением коррупции, и расскажет, как не стать взяткодателем.



Положения действующего законодательства, примеры поведения при склонении к совершению коррупционного правонарушения, информация о наказании за взяточничество размещены на специальных стендах в административном здании управления и во всех его структурных подразделениях. С сотрудниками службы также ведется активная разъяснительная работа.



УФССП России по Чувашии.