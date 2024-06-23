«Неизведанная Чувашия: вся республика из окна автомобиля»

Так называется первый автомобильный турмаршрут, который опубликован на федеральном сайте «Russia Travel».

Автотуристический маршрут сформирован в соответствии с паспортом Минэкономразвития России и охватывает четыре федеральные трассы, тем самым позволяет автотуристу посетить бóльшую часть республики. Программа посещения всех туристически привлекательных мест разработана так, чтобы турист задержался в республике более чем на сутки. Маршрут разбит на несколько дней с описанием, что и где посмотреть.



Первый автомобильный туристический маршрут станет частью автомобильного кластера Чувашской Республики. На нем встречаются свыше 20 коллективных средств размещения и столько же объектов питания, 5 санаториев, 3 кемпинга, популярные достопримечательности. Также по пути находятся свыше 80 объектов придорожного сервиса.



Разработанный маршрут предлагает туристам заехать и в Шумерлю, чтобы посетить «тихий, уютный и очень познавательный историко-краеведческий музей».



По информации Минэкономразвития Чувашии.