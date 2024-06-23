В десятке лучших по эффективности ведения лесного хозяйства

Рослесхоз назвал 10 регионов России, в которых в 2023 году на хорошем уровне велась работа по охране лесов от пожаров и защите от болезней, а также по воспроизводству лесов.

В сравнении с 2022 годом свои позиции в рейтинге улучшили 47 регионов. В топ-10 вошли Кировская область, Карелия, Удмуртия и Чувашия, которых не было там в 2022 году.



В Чувашии вопросам рационального лесопользования, сохранения лесных насаждений и эффективному управлению лесным фондом уделяется большое внимание. В 2023 году все мероприятия по лесовосстановлению и лесоразведению были выполнены в полном объёме. Благодаря проведенным мероприятиям ключевой показатель проекта «Сохранение лесов» — отношение площади лесовосстановления к площади вырубленных и погибших лесных насаждений — в 2023 году перевыполнен на 14 %. 11 лесных питомников общей площадью около 163 га обеспечивают республику посадочным материалом основных лесообразующих пород. В Ибресинском, Канашском, Шумерлинском и Шемуршинском лесничествах имеются теплицы, полностью обеспечивающие регион посадочным материалом с закрытой корневой системой.



По результатам 2023 года благодаря слаженной работе всех лесопожарных формирований лесничеств, ГКЧС Чувашии, ГУ МЧС России по Чувашской Республике удалось выполнить целевой показатель ежегодного сокращения площади лесных пожаров на землях лесного фонда. Ежегодно обновляется и парк лесопожарной техники, оборудования. В 2023 году на эти цели из федерального бюджета было выделено почти 18 млн рублей. Всего с начала реализации проекта «Сохранение лесов» лесничества Чувашии получили 537 единиц техники и оборудования на общую сумму более 160 млн рублей. В настоящее время оснащенность лесопожарной техникой составляет 92,6 %.



Важной составляющей деятельности министерства является организация и осуществление государственного лесного контроля, надзора и лесной охраны на землях лесного фонда. В 2023 году благодаря увеличению патрулирования в лесах количество нарушений правил пожарной безопасности уменьшилось на 44 % в сравнении с 2022 годом.



Источник: Минприроды Чувашии.