Опасный аллерген и карантинный сорняк

Амброзия трехраздельная — стремительно расширяющее свои владения растение. Ее стержневой корень способен на 4 м проникать вглубь почвы, а само растение достигает высоты 180 см. Развивая столь мощную надземную массу и корневую систему, сорняк стремительно угнетает все культуры, которые находятся рядом. На человека амброзия тоже действует негативно: пыльца в сезон цветения вызывает у многих насморк, слезотечение, зуд в глазах и носоглотке, кашель, вплоть до удушья.



Борьба с амброзией весьма трудоемка. На территории населенных пунктов в основном приходится применять механические меры путем вырывания растения с корнем и скашивания. В отдельных случаях также возможно использовать гербициды при строгом соблюдении мер личной безопасности и требований инструкции по применению к конкретному препарату.



Обязанность по уничтожению карантинных объектов лежит на собственниках или землепользователях земельных участков, а на землях общего пользования – на администрациях муниципальных образований. Только комплексные своевременные меры позволят предотвратить угрозу массового распространения амброзии и сохранить фитосанитарное благополучие региона.



Управление Россельхознадзора по Чувашии и Ульяновской обл.