За использование чужой банковской карты предусмотрена уголовная ответственность

Использование чужой банковской карты, в том числе когда карта была найдена, для оплаты покупок является хищением средств с банковского счета. Согласно пункту «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации за кражу, совершенную с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств, предусмотрена уголовная ответственность.

В отличие от обычного хищения чужого имущества кража с банковской карты (банковского счета) независимо от суммы похищенного является тяжким преступлением. Следовательно, в соответствии с положениями ст. 25 УПК РФ уголовные дела о таких преступлениях не подлежат прекращению в связи с примирением с потерпевшим и в силу ст. 314 УПК РФ не могут быть рассмотрены в особом порядке судебного разбирательства.



Для квалификации преступных действий по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ не имеет значения, каким образом похищены денежные средства – через банкомат либо путем перевода денежных средств на другой банковский счет, либо путем совершения покупок через интернет, либо путем оплаты покупок в магазине. Найденная на улице чужая банковская карта — не находка, а ключ к чужому банковскому счету, поэтому снятие денежных средств с найденной карты либо оплата покупок с ее помощью образуют состав преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ. Максимальное наказание по данной статье предусмотрено до 6 лет лишения свободы.



Из практики Шумерлинского районного суда

Рассмотрено уголовное дело в отношении мужчины по обвинению в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ. Судом установлено, что осужденный обнаружил оставленную на банковском терминале банковскую карту, неправомерно завладел ею и распорядился денежными средствами путем оплаты товаров. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год условно с испытательным сроком 8 месяцев.

За совершение аналогичных преступлений в 2023 году было осуждено 13 лиц, за первое полугодие 2024 года — 6 лиц.



Пресс-служба Шумерлинского райсуда.