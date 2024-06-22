Ещё 766 чувашских воинов записали в Книгу жизни

В рамках реализации проекта Чувашской национально-культурной автономии «Героями своими

гордимся» 30 мая в Санкт-Петербургском Доме национальностей состоялась торжественная передача информации о чувашских воинах, защищавших Ленинград в годы Великой Отечественной войны.

Вот уже четыре года работает научно-исследовательская и поисковая лаборатория Чувашской национально-культурной автономии Санкт-Петербурга по восстановлению имен чувашских воинов, защищавших Ленинград. По архивным данным, более 15 тысяч человек были мобилизованы из Чувашии на защиту города, из них более 5 тысяч остались лежать навсегда на ленинградской земле. Научно-исследовательская и поисковая лаборатория восстановила имена более 3 тысяч чувашских воинов. Они подтверждены архивными данными и записаны в Книгу жизни чувашских воинов.



За 5 месяцев этого года были записаны в Книгу жизни 199 человек, погибших на Невском пятачке, 78 человек – в концентрационных лагерях Финляндии (сейчас — Выборгский район Ленинградской области), 336 человек – захороненных на Пискаревском мемориальном кладбище, 153 человека – уроженцев Ибресинского района.



Основную работу по поиску чувашских воинов выполняет молодежная организация, которую возглавляет Николай Гаврилов, магистр Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта.



По информации Чувашской НКА г. Санкт-Петербурга.