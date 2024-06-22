Вера в победу никогда не угасала

Великая Отечественная оставила глубочайший след в жизни всего населения нашей страны.

Победа досталась слишком большой ценой. Не было ни одной семьи, кого не коснулась трагедия войны.



Я хочу рассказать о судьбе нашей матери, Ольги Александровны Архиповой, родившейся в д. Досаево Красноармейского района, чьи детские годы совпали с трудными военными годами.

Ей было 13 лет, когда началась самая страшная война в истории нашей страны, и её судьба была такой же трудной, как и судьбы многих детей военных лет.

Из воспоминаний матери:

«22 июня 1941 года был солнечный день, в Красноармейском райцентре шумела ярмарка — народ гулял, веселился: дети катались на каруселях, молодежь устраивала пляски и водила хоровод. Из репродуктора звучала музыка. И вдруг оборвалась, воздух разрезал тревожный голос Левитана: началась война!.. Толпы людей, тревога, слезы, недоумение, а на другой день – массовая мобилизация.



…Мы рано повзрослели. И это сказалось впоследствии на характере моих ровесников. Мы с отрочества старались всё делать сами, и делать как можно лучше. Но главное, пожалуй, в том, что война, как это ни странно, сделала нас оптимистами. Она научила нас ценить жизнь и маленькие житейские радости, как бы малы они ни были, научила нас не ныть и не гневить судьбу, а философски относиться к ее ударам, к любым невзгодам, от которых все равно не укроешься.



Мы, дети, были очень хорошо информированы о ходе войны. На центральной площади д. Досаево стоял огромный столб с репродуктором, из которого сообщались сводки военных действий на фронтах и приказы Верховного главнокомандующего И.В. Сталина. Радовались хорошим новостям из фронта, огорчались, когда наши войска отступали.



С малых лет были вынуждены работать по 12-14 часов. Работали везде — на полях, на ферме. Несмотря на тяжёлые условия — голод, холод, — нам приходилось вставать чуть свет, идти помогать своим мамам, сестрам, бабушкам, дедушкам. Помогали сеять и убирать урожай. Не было ни взрослых, ни детей, которые бы отлынивали от работы, даже малые дети, 7-10 лет, собирали колоски, чтоб в поле не пропало ни зернышка. Всё, что собиралось с полей, отправляли на фронт, оставляя себе на питание самое малое. Было голодное время. Из лебеды варили борщ, из картофельного крахмала пекли лепешки, бегали в лес на поиски грибов, ягод и полезных кореньев. Голод также сыграл огромную роль в воспитании лучших качеств. Он учил нас щедрости, справедливости, бережливости, взаимовыручке. Мы не стремились всё лучшее взять себе. Когда нам доставался кусок хлеба, мы не прятали его, а бежали домой и сразу делили на всю свою немаленькую семью. Такие лишения учили быть честными и бескорыстными.



Сажали махорку, вязали носки и варежки, готовили посылки для солдат. Возили сено, солому на лошадях, затем сами разгружали телеги и складывали корма. Болели руки, спина. Мы понимали, что без нашей помощи в тылу просто не обойтись, и это давало нам силы.

Было очень тяжело, но мы умели себя веселить. Собирались на посиделки (улах), пели и плясали. Когда работали в поле, пели песни, возвращались с работы тоже с песней. Хотя песни были не очень-то весёлыми, но они всё равно поднимали наш дух.



Во время войны учились мы в Убеевской средней школе. В качестве обязательного школьного учебного предмета в учебный план была включена допризывная военная подготовка. Изучали устройство винтовки, бросали гранаты, по-пластунски ползали по снегу, оттачивали строевую подготовку, изучали азбуку Морзе, часто стройной колонной маршировали по улице с патриотическими песнями.



Мы были убеждены всем опытом своей жизни, что невзгоды — это временное, преходящее, а впереди, конечно же, победа! Вера в победу никогда не угасала в нас.



9 мая 1945 года мы учились в школе. И вдруг объявили об окончании войны, мы все выбежали на улицу. День Победы запомнился солнцем, громкой музыкой, весенней зеленью и непередаваемой эйфорией. Люди были в необычайно приподнятом настроении. У всех было чувство великой радости — его просто не передать. Люди с радостью и со слезами стучали в окна домов и везде слышалось: «Война закончилась! Война закончилась!».



Это был самый счастливый день за многие годы страха и страданий. И так было по всей нашей великой многострадальной стране».

Еще в детские годы у моей мамы была заветная мечта — стать учительницей. Всю свою жизнь она посвятила обучению подрастающего поколения основам и тонкостям родного чувашского языка и литературы. Любить свой родной язык и край, воспитывать любовь к своей великой Родине, служить ее интересам и защищать ее от врагов — такие задачи ставила в своей педагогической деятельности учитель чувашского языка и литературы, ныне ветеран педагогического труда Ольга Александровна Архипова, проработавшая в Юманайской средней школе 38 лет.



Мама — член Чувашского регионального отделения Российского союза ветеранов. Награждена медалями «Ветеран труда», материнства II степени, «Дети войны», юбилейными медалями в честь Победы.



Вместе со своим мужем, ветераном Великой Отечественной войны, кавалером орденов Отечественной войны 1 и 2 степеней, ордена Красного Знамени, многочисленных медалей, учителем русского языка и литературы и директором школы, они вырастили нас, пятерых детей.

И сегодня Юманайская общеобразовательная школа носит имя фронтовика-педагога С.М. Архипова. Сотням своих воспитанников Архиповы вручили путевки во взрослую жизнь, щедро делясь с ними своими обширными знаниями, мудростью и искренней любовью к Родине.

Мои родители принадлежат к легендарному поколению победителей и созидателей, которое с честью прошло через тяжелейшие испытания военного времени, восстановило страну, создало тот фундамент государственности, который служит нам и сегодня. Их жизненный путь, беззаветная любовь к Родине, участие в ее судьбе являются достойным примером для всех нас!



Л. Арсентьева.



О. Архипова в центре, февраль, 1946 г.