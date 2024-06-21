Сохранить ради будущих поколений

В Чувашии в поддержку национального проекта «Экология» при участии Русского географического общества и Российского экологического общества реализуется проект «Родники Чувашии».

В течение 6 месяцев 2024 года экоактивисты из местных отделений РГО и РЭО вели работу по сбору заявок на конкурс «Лучшие благоустроенные родники в муниципальных округах Чувашии». Всего поступило 56 заявок от всех округов, а также от Чебоксар, Новочебоксарска и Шумерли. Победителей наградят 25 июня в рамках на экофестивале «Родники России – родники Чувашии» в Батыревском округе.



На протяжении всего года специалисты регионального Минприроды формируют базу данных о родниках на основе сведений, поступающих от администраций округов, предприятий, организаций и неравнодушных граждан. Оценочно в республике насчитывается более 1000 родников. На сегодняшний день подано около 80 анкет, и работу необходимо усилить, особенно в части взаимодействия ОМСУ и местных жителей.



В июле-августе поступившие анкеты о родниках будут анализироваться, следующий этап — инвентаризация и формирование реестра родников. До сентября специалисты проведут полевые выезды по сбору недостающих сведений о родниках. Планируется, что работа над реестром будет завершена в ноябре и в декабре жителям Чувашии презентуют интерактивную карту.



По информации Минприроды Чувашии.