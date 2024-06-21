Секреты успешного ведения госпабликов раскрыли пресс-службам Росгвардии ПФО

Практикум, который сотрудники ЦУР провели на днях с начальниками пресс-служб Росгвардии ПФО, можно назвать повышением квалификации. Представители ведомства внимательно слушали советы специалистов Центра управления регионом.Копирайтер Джульетта Федорова рассказала гостям о приемах построения текста, помогающих привлекать читателя, проанализировала пресс-релизы Росгвардии и дала мастер-класс по написанию заголовков и выводу публикаций в ТОП поисковых систем.Старший специалист по работе в социальных сетях ЦУР Алина Кириллова отметила значимость госпабликов для организаций и провела подробный разбор лучших практик участников встречи – от регулярности постинга и тем публикаций до подбора фотографий, съемки видео и выбора форматов. Не обошлось обучение и без практической работы по написанию текстов.По окончании обучения состоялся обмен мнениями. «Спасибо за подробный разбор наших пабликов, обязательно будем применять полученные знания на практике», — поблагодарила одна из участниц.

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