«Родники России» побывают в Шумерле

События фестиваля «Родники России» будут проходить одновременно на нескольких площадках Чувашской Республики. 24 июня выступления участников состоятся не только в Чебоксарах, но и в Янтикове, в Новочебоксарске и Канаше, в Чебоксарском и Моргаушском муниципальных округах, а также в Шумерле.

Российскую культуру в Чувашии будут представлять 8 творческих коллективов: народный ансамбль танца «Ялкын» из Башкирии, народный ансамбль песни и танца «Тан» из Татарстана, народный ансамбль песни и танца «Визув ель» из Республики Коми, образцовый коллектив – студия народного танца «Чебеляй» из Удмуртии, народный ансамбль русской песни «Тарантасик» из Оренбургской области, народный ансамбль песни и танца «Хопёрская вольница» из Саратовской области, народный коллектив – ансамбль русской песни «Горлица» из Свердловской области и ансамбль народной песни «Златоцвет» из Тюменской области. В программе фестиваля примут участие и творческие фольклорные коллективы Чувашской Республики.



В гости к шумерлинцам в праздничный понедельник приедут артисты народного ансамбля песни и танца «Тан» из Татарстана. На сцене ДК «Восход» вместе с лучшими творческими коллективами Шумерли гости представят концертную программу «Моя Чувашия». Начало в 12.00. Вход свободный.

Подготовила Наталья Игнатьева.