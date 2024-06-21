Почти 80 процентов россиян чтят память жертв Великой Отечественной войны



Фразу «Никто не забыт, ничто не забыто» можно считать главным лозунгом Дня памяти и скорби. В России его ежегодно отмечают 22 июня. Именно в этот день 83 года назад ранним утром нацистская Германия вторглась в Советский Союз. Это стало началом Великой Отечественной войны – самой разрушительной и кровавой в мировой истории. Война длилась 1418 дней. Она унесла жизни 26,6 миллионов советских граждан, большинство из которых мирное население.

В День памяти и скорби россияне отдают дань уважения тем, кто погиб, так и не дождавшись Победы. События Великой Отечественной жители нашей страны помнят хорошо. Такой вывод можно сделать из исследования, проведенного АНО «Диалог Регионы». *

Так, 90% опрошенных россиян признают геноцидом действия нацистов и их пособников относительно населения СССР в период Великой Отечественной войны, 82% россиян считают важным поддерживать значимость даты 22 июня на государственном уровне и проводить памятные мероприятия, а 79% россиян в День памяти и скорби чтят память жертв Великой Отечественной войны, вспоминают о подвиге старшего поколения.

Чтобы люди не забывали подвиг советского народа, в России с 2023 года работает Национальный центр исторической памяти при Президенте России. Центр призван сохранять и защищать историческую память и культуру, а также традиционные духовно-нравственные ценности страны.

*Изучение общественного мнения проводилось АНО «Диалог Регионы» 17 июня 2024 года в сети методом River Sampling среди 1200 россиян старше 18 лет.