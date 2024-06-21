Любовь к земле границ не знает

Механизатор общества с ограниченной ответственностью «Миг-Агро» Юрий Геннадьевич Григорьев неоднократно отмечался грамотами и благодарностями руководства. И этот Акатуй не стал исключением — за добросовестный труд передовику сельскохозяйственного производства в очередной раз была объявлена благодарность администрации Шумерлинского муниципального округа с предоставлением права стать одним из флагоносцев праздника.



С сельским тружеником мы встретились позднее, непосредственно на его рабочем месте — в машинно-тракторном парке хозяйства, расположенном в Пилешкасах. Тракторист познакомил нас со своим железным «напарником» — МТЗ 1523 — и рассказал о сегодняшнем дне сельского труженика.

А день Юрия Геннадьевича начинается в четыре утра с пятикилометровой прогулки по деревенским окрестностям. И зимой, и летом, в любую непогоду, ранним утром он неизменно отправляется на природу – подышать свежим воздухом, поразмышлять. «Утренние прогулки уже вошли в привычку, — признался нам мужчина, — они заряжают меня энергией на целый день».

Родом Юрий Геннадьевич из деревни Молгачкино Торханского сельского поселения, где он проживает и сегодня. Выросший в сельской местности, он с раннего детства впитал в себя значимость сельского труда, запах родной земли, пьянящий воздух бескрайних деревенских просторов.



После окончания школы Юрий пошел учиться в Шумерлинскую школу ДОСААФ. Выучившись, некоторое время работал водителем в СХПК «Комбинат». Отслужив в рядах Советской Армии, а служил наш герой в Афганистане, переехал в Шумерлю, работал в «Сельхозтехнике» водителем. К этому времени он уже обзавелся семьей, женившись на односельчанке Валентине. За двенадцать лет работы на одном месте он накатал не одну тысячу километров пути. Потом в разные годы был опыт работы водителем в санэпидемстанции, на маслозаводе за рулем молоковоза. Не миновала Юрия Геннадьевича участь вахтовика — работал в Сыктывкаре и в Москве. Но его всегда тянуло вернуться в родные края и посвятить себя земле-матушке.



К должности водителя в ООО «Кеннет» (с 2021 года — ИП Мазумдер Сайфул А.Ф.М. Ислам) Ю.Г. Григорьев приступил в мае 2016 года. «Сначала сел на ГАЗ-53, — рассказывает Юрий Геннадьевич о начале своей трудовой биографии в хозяйстве. — Потом, выучившись на нужную категорию водительских прав, перевелся трактористом». Сегодня он механизатор широкого профиля: работает и на тракторе, и на КамАЗе. Признается, что, если нужно, может сесть и на комбайн, и за руль пассажирского автобуса – водительские права всех категорий у него имеются.



По необходимости Юрий Геннадьевич работает по всей территории немалого хозяйства. В этом году посеяны яровая и озимая пшеница, ячмень, рапс, горох. Обязанность тракториста: до посева – бороновать, после посева — катковать. В настоящее время идет обработка полей ядохимикатами. В день, констатирует тракторист, обрабатывается 70-80 га посевов. Главная особенность труда механизатора – все виды работ делать вовремя и с любовью. Тогда и результат не заставит себя ждать.



А чтобы урожай удался, открыл нам секрет Юрий Геннадьевич, нужно с уважением относиться к земле. «Перед началом сезона, — признался сельский труженик, — мы с товарищами садимся на поле и разговариваем с землей, просим удачного сезона, хорошего урожая».



Дома Юрию тоже скучать не приходится: семья содержит большое хозяйство – гусей, кур, поросят, бычка. Изредка сельскому труженику удается находить время и для увлечений: летом при первой возможности он не прочь посидеть с удочкой на деревенском пруду, зимой любит прокатиться на лыжах.



Особая отрада для нашего героя — общение с тремя любимыми внуками. Их приезду они с супругой всегда рады. И никакая усталость после рабочего дня не может помешать наслаждаться общением с детворой.

Ольга Дмитриева.