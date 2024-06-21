Денежные жертвы приносятся в молчании

Чего стоили советскому народу четыре года боев и лишений

Победа в Великой Отечественной — это решимость народа пожертвовать собой (26,6 млн чел., с нерожденными — 39,3 млн), пожертвовать неслыханным разорением своего имущества.

В войну потеряно 30 % национального богатства. Это ещё и денежное разорение.

Войны ведутся за счет денежных жертв народа. Они приносятся в молчании, в великом терпении, со всей решимостью. Но как?

Налоги и сборы



Война — это повышение налогов. У государства резкий рост военных затрат и неизбежно — падение доходов бюджета. Три года подряд, в 1941—1943 гг., бюджет СССР сводился с дефицитом, который, если бы не деньги от населения, был бы гораздо больше. Доля населения в доходах бюджета в 1940 г. – 11 %, в 1943 г. – 31 %, в 1944 г. – 30 %.



А много ли из того, что получали на руки, отдавали государству? В 1940 г. доля обязательных платежей и добровольных взносов населения в его доходах, полученных от государственных и кооперативных организаций, — 7,4 %, в 1943 г. — 22,6 %, в 1944 г. — 21,9 %. Это значит, что резко выросли налоги и сборы с населения. Беспрекословно, со всем терпением отдать — на оборону.

Как это делали?



Начало войны — 22 июня 1941 г. Уже 3 июля Верховным Советом СССР введены временные надбавки к подоходному налогу с населения — от 50 до 100 %, к сельскохозяйственному налогу – 100 %. В ноябре 1941 г. вводится налог на холостяков, одиноких и бездетных граждан СССР. Не хочешь платить — женись и рожай! С 1942 г. еще один временный налог — военный. К нему привлекались «все граждане СССР, достигшие 18 лет».

Достаточно? Конечно, нет.



Займы



За годы войны выпустили четыре государственных военных займа (1942, 1943, 1944, 1945 гг.) со сроками погашения 20 лет на суммы от 10 до 25 млрд рублей каждый. Купить в тяжелейшем 1942 году облигации, которые должны погаситься в 1962 году? Когда не знаешь, доживешь ли до следующего года?



Сегодня эти займы кажутся чудом. Они размещались за 7-8 дней со дня их объявления с огромным превышением назначенного объема на миллиарды рублей. Что значит «размещались»? Это значит, что у каждого рубля займа появлялся их будущий владелец, он «подписывался» на заём. Собрать в военное время миллионы «подписантов» за 7-8 дней? Да, мы знаем, что стоимость облигаций вычиталась из зарплаты. Да, хорошо известно, что в народе займы называли «добровольно-принудительными», попробуй откажись! Но всё же без воли народа, без его готовности жертвовать, отдавать — через силу — военные займы были бы невозможны.



Чем же еще привлечь деньги (не населения, это безличное понятие — народа) в военный бюджет? Кажется, что это невероятно в войну — но денежно-вещевыми лотереями.



Лотереи



Их было четыре (1941, 1942, 1943, 1944 гг.) на 1-4 млрд рублей. Все лотерейные билеты продавались за 7-8 дней, с большим избытком. Вот условия денежно-вещевой лотереи от 25 июня 1942 г. на 1,5 млрд руб. Выигрышей — 1,5 млн на сумму 300 млн руб., из них 1,3 млн — по 100 руб. В списке хорошие вещи — каракулевые дамские манто (500 шт.), ковры (1000 шт.), часы золоченые и серебряные, отрезы на мужские и дамские костюмы (6000 шт.), обувь мужская и дамская, серебряные портсигары (2000 шт.), шелковые отрезы на платье. И даже «столовые серебряные наборы (по 6 шт. ложек, вилок и ножей)».



Жертвуешь в фонд обороны и фонд Красной Армии? Эти деньги идут в бюджет. Получал надбавку за выслугу лет или за работу в отдаленных местностях? С 1941 г. их больше нет. Отпуска — отменены в 1941 г., компенсации за неиспользованный отпуск заморожены (их вернут после войны).

Но самое главное — рост розничных цен, чтобы укрепить бюджет.



Цены



Постановление СНК СССР № 451-228сс от 8 апреля 1942 г.: "Повысить с 11 апреля 1942 года коммерческие цены на промышленные товары в универмагах: по хлопчатобумажным тканям и изделиям на 60 %, по остальным товарам в среднем на 50 %…; «повысить… повсеместно розничные цены на…: водку 40 градусов — с 22 руб. до 50 руб. за 1 литр… папиросы — с 2 руб. до 4 руб. за 1 пачку 25 штук… мыло хозяйственное 40 % — с 1 руб. до 2 руб. за 1 кусок весом 400 граммов… спички — с 5 коп. до 20 коп. за 1 коробку; соль молотую № 1… — с 12 коп. до 48 коп. за 1 килограмм»; «повысить… розничную цену за керосин в сельских местностях с 70 коп. до 2 руб. за литр».



Инфляция, рост цен — главное, что съедает народные деньги в войну. В 1941—1945 гг. был запущен печатный станок, Госбанк многими миллиардами рублей (де-факто кредитами) покрывал дефициты бюджета. Чистая задолженность Минфина Госбанку выросла в 25 раз, с 2 млрд руб. на начало 1941 г. до 50 млрд руб. на начало 1946 г.



«С начала войны по 1 января 1946 года… денежная масса, впущенная в обращение, увеличилась в 3,9 раза». Это означало только одно — инфляцию. Инфляционный налог на население — без него не обходится ни одна война. Государственные розничные цены выросли в 1945 г. в сравнении с 1940 г. в 2 раза, цены на городских колхозных рынках — в 5,5 раза. Доля «колхозного рынка» во время войны — более 30 % розничного товарооборота.



А еще был рост цен в государственных коммерческих магазинах, их сеть развернута с 1942 г. Цены на «говядину средней упитанности 1 сорта» в 1945 г. выше цен 1940 г. в 12,5 раза (в 1944 г. — в 40 раз). На краковскую колбасу — в 16 раз, на сливочное масло — в 14,8 раза, на молоко — в 18 раз, на сыр «Советский» — в 11,4 раза, на яйца — в 15,4 раза, на сахар — в 43,9 раза, на соль — в 417 раз, на чай черный байховый «Грузинский» 1 сорта — в 7,5 раза, на муку пшеничную 1 сорта — в 20,7 раза, на гречневую крупу «ядрица» — в 34,9 раза, на ржаной хлеб из обойной муки — в 24 раза, на водку — в 8,7 раза.



А по непродовольственным товарам? Коммерческие цены за ситец — в 18,3 раза были больше цен 1940 г. Мужской костюм — в 8 раз, хозяйственное мыло — более чем в 50 раз, нитки — в 40 раз, папиросы «Казбек» — в 12,7 раз.



Зарплаты и вклады



Номинальная среднемесячная зарплата рабочих и служащих тоже росла, но гораздо медленнее — в 1,3 раза. Вот и считаем, какая денежная жертва принесена народом. К тому же деньги еще и гибли. Сразу после начала войны, 22 июня 1941 г. телеграммой Наркомата финансов была жестко ограничена выдача наличных со счетов в сберкассах — до 200 руб. в месяц. Той же телеграммой был прекращен выкуп облигаций государственных займов, которые были на руках населения. Они должны были ждать конца войны.



Число вкладов населения в сберкассах в конце 1940 г. — 17,3 млн, в 1943 г. — 4,2 млн. Меньше четверти довоенных. Суммы вкладов в конце 1940 г. — 7,3 млрд руб., в 1943 г. — 4,4 млрд руб., на 40 % меньше. Часть — снята, большая часть — погибшие деньги.



«Меняю на продукты…»



Война отнимает деньги. Она разрывает их, скручивает их покупательную способность, они физически гибнут. На оккупированной территории погибли 5-6 млрд рублей. Семейные деньги сжимаются на треть, наполовину. Они могут быть полностью уничтожены. Чем должны быть вознаграждены денежное терпение, денежные жертвы народа, его способность год за годом молча и страшно терять? Как отдать ему эти жертвы?



Есть только один ответ. Ростом благосостояния — на вечные времена. И памятью, и низким поклоном, и благодарностью — из самой глубины наших душ.



Источник: «РГ – Родина», федеральный выпуск № 5 (524).