…А за плечами рюкзаки

15-16 июня состоялся однодневный пеший поход от ЦДТ совместно с местным отделением юнармии и секцией «Юный турист» (выпускники 3-го года обучения). Организатором и руководителем похода стал Р.В. Червяков, группу сопровождала педагог дополнительного образования О.В. Кирюшина.

Маршрут был сложным, особенно для детей из начальных классов. Требовалось добраться через лес до берега Суры, а это 8,5 км в одну сторону. На пути туристам встретились 2 болота, которые были успешно преодолены вброд после краткого инструктажа по технике безопасности. Затем встретился овраг с крутыми склонами.



Добравшись до берега Суры, группа обустроила лагерь: поставили палатки, соорудили импровизированную сушилку для одежды и обуви, развели костер для приготовления ужина. С помощью компаса на практике повторили ориентирование на местности и определение азимута на заданный объект. На досуге ребята порыбачили. Экологическую задачу также выполнили, убрав весь мусор.

Поход оставил у детей яркие впечатления от преодолённых трудностей.



Ю. Белов, педагог допобразования ЦДТ.