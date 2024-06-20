У нас новое наименование и новые направления работы

С 18 июня Центр детского творчества официально называется Дворцом детского и молодёжного

творчества города Шумерли.

Решение о «перемене имени» было принято не просто так. Дворец является единственным учреждением дополнительного образования в городе, которое реализует все шесть направлений дополнительного образования: художественное, социально-гуманитарное, техническое, туристско-краеведческое, физкультурно-спортивное и естественнонаучное. Новое наименование «Дворец детского и молодёжного творчества» подчеркивает расширение спектра общеразвивающих дополнительных программ, которые теперь предлагаются не только детям, но и молодёжи.

Одним из значимых событий в жизни дворца стало открытие Дома юнармии — это федеральный проект, который направлен на патриотическое воспитание молодёжи, развитие военно-патриотических навыков и подготовку к службе в армии. В Доме юнармии организуются военно-спортивные игры, патриотические мероприятия, экскурсии, обучение основам военной службы и многое другое.



Ещё одним важным направлением работы стал проект «Добро.Центр» по развитию добровольческого движения, формированию гражданской ответственности и социальной активности у молодёжи, по организации помощи жителям Шумерли.



А с 1 сентября этого года во дворце открывается новая секция «ZaСамбо». Педагог дополнительного образования уже прошёл соответствующую подготовку, все желающие могут записаться по телефону 8(83536) 2-42-26 (с 8:00 до 17:00 с понедельника по пятницу).

Впереди у Дворца детского и молодёжного творчества большая работа, которая включает в себя не только развитие новых направлений, но и ремонт учебных кабинетов. На этом непростом пути желаю педагогическому коллективу удачи в их благородной миссии по воспитанию подрастающего поколения и новых ярких побед.



Ю. Жданович, директор ДДМТ г. Шумерли.