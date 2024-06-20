Спортсмены Чувашии выиграли первые медали лагеря «Туриада-2024»

Представители сборной команды Чувашии Валерия Лекомцева и Андрей Прокопьев выиграли золотые медали соревнований по спортивному туризму в первый соревновательный день лагеря «Туриада» в Саратовской области.

Высокие результаты наши земляки показали на пешеходных дистанциях 4 класса сложности, где в группе юниоров Андрей Прокопьев стал бесспорным лидером в личном зачете. Следом финишировали спортсмены из Марий Эл Константин Рожков и Михаил Петров. Примечательно, что золотая награда Андрея пошла также в зачет матчевой встречи Приволжского и Центрального федеральных округов.

Поддержала медальный почин Андрея Валерия Лекомцева, опередившая в табеле о рангах Марию Петренко и Анну Шашкову, выступивших за Марий Эл и Самарскую область.

Состязания проходили в рамках первенства Поволжья в группе спортивных дисциплин «дистанции- пешеходные».