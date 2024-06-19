«Родники России» в тридцать второй раз соберут в Чувашии народных артистов

23 и 24 июня в столице Чувашии состоится XXXII Всероссийский фестиваль народного творчества «Родники России».

События фестиваля «Родники России» будут проходить одновременно на нескольких площадках в пределах Чувашской Республики. Основная программа фестиваля, начиная с церемонии торжественного открытия 23 июня до гала-концерта вечером 24 июня, будет проходить на Красной площади Чебоксар перед зданием Чувашского драматического театра. 24 июня выступления участников фестиваля состоятся также на разных площадках в городах Чебоксары, Новочебоксарск, Шумерля, а также Канашском, Чебоксарском и Моргаушском муниципальных округах и в селе Янтиково – победителе республиканского конкурса на право проведения Дня Республики в 2024 году.

Российскую культуру в Чувашии будут представлять восемь творческих коллективов: народный ансамбль танца «Ялкын» Республики Башкортостан, народный ансамбль песни и танца «Тан» Республики Татарстан, народный ансамбль песни и танца «Визув ель» Республики Коми, образцовый коллектив – студия народного танца «Чебеляй» Удмуртской Республики, народный ансамбль русской песни «Тарантасик» Оренбургской области, народный ансамбль песни и танца «Хопёрская вольница» Саратовской области, народный коллектив – ансамбль русской песни «Горлица» Свердловской области, ансамбль народной песни «Златоцвет» Тюменской области.

В программе фестиваля «Родники России» примут участие и творческие фольклорные коллективы из Чувашской Республики: фольклорный ансамбль «Янтал» Чебоксарского музыкального училища им. Ф. Павлова, фольклорно-хореографический ансамбль «Дети гор» Чувашской региональной организации «Чечено-ингушский культурный центр «Вайнах».

Закрытие фестиваля «Родники России» и гала-концерт с участием всех гостей пройдет в 19:00 24 июня на Красной площади. В рамках события ожидается поздравление Главы Чувашской Республики Олега Николаева с Днём Чувашской Республики.

График выступлений коллективов — участников ХXXII Всероссийского фестиваля народного творчества «Родники России» в муниципальных и городских округах Чувашской Республики 24 июня

г. Шумерля

Народный ансамбль песни и танца «Тан» (Республика Татарстан)



с. Янтиково

Народный ансамбль танца «Ялкын» (Республика Башкортостан)

Ансамбль народной песни «Златоцвет» (Тюменская область)

Народный ансамбль русской песни «Тарантасик» (Оренбургская область)

Народный коллектив ансамбль русской песни «Горлица» (Свердловская область)

Образцовый коллектив студии народного танца «Чебеляй» (Республика Удмуртия)



г. Канаш

Народный коллектив ансамбль песни и танца «Хопёрская вольница» (Саратовская область)

г. Норвочебоксарск

Народный ансамбль песни и танца «Визув ёль» (Республика Коми)