Депутат Государственного Совета Чувашской Республики Андрей Марушин поддержал предложение депутатов  Алатырского МО:

Тщательно слежу за жизнью своей малой Родины – Алатырского муниципального округа. Сегодня увидел в соцсетях новость: наши местные депутаты Сергей Павленков, Геннадий Борисов, Александр Мартынов, Татьяна Емельянова и Александр Сорокин предложили перенаправить республиканские денежные средства, которые были выделены на строительство приюта для животных в Шумерле, на строительство школы в селе Чуварлеи Алатырского округа. Вот ссылка – https://vk.com/wall304212083_193.

Действительно, на сегодняшний день стоит острая необходимость строительства нового здания средней школы в селе Чуварлеи. Школа уже старая и требует срочного обновления. Некоторые помещения используются с момента основания учреждения, а именно – с 1886 года. Имеются значительные нарушения основания цоколя здания, в стенах — сквозные трещины.

В Чуварлейской СОШ обучаются школьники из пяти населенных пунктов, а также дети, которые проходят реабилитацию в республиканском детском противотуберкулезном санатории «Чуварлейский бор».

Считаю, что инициатива правильная и достойна поддержки. Строительство школы остро необходимо для Чуварлейского сельского поселения и детей, которые вынуждены учиться в разрушающейся школе.

Буду обращаться к Главе Чувашии Олегу Алексеевичу Николаеву с просьбой поддержать данную инициативу.