18 Июн

Продолжается сбор заявок на конкурс лекторов от Общества «Знание»

168 заявок от Чувашской Республики подано на Всероссийский конкурс Знание.Лектор 2024. Конкурс просветителей собрал уже 14 тысяч заявок из всех регионов страны. Регистрация для взрослых и студентов продлена до 7 июля.

«Мы в Обществе «Знание» считаем важным, чтобы у граждан России была возможность самореализовываться, проявлять свои навыки и таланты. Поэтому увидев большой интерес аудитории к нашему конкурсу, мы решили продлить срок регистрации для взрослых и студентов. А школьники сегодня подают свои последние заявки, чтобы успеть на осеннюю смену в «Артеке». Нам очень приятно, что даже в самый напряженный период учебного года 4700 ребят воспользовались уникальным шансом и присоединились к конкурсу, чтобы стать просветителями. Мы уже изучаем их видео-визитки и видим огромное желание делиться знаниями, помогать развиваться другим. С нетерпением ждем участников конкурса в нашем сообществе лекторов, будем вместе укреплять интеллектуальный потенциал России. Пусть победят сильнейшие!», — сказал генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Участники Знание.Лектор — 2024 получат шанс попасть в региональные команды лекторов Общества «Знание» и выступать на местных просветительских мероприятиях. 50 победителям среди взрослых и студентов подарят по 250 тысяч рублей на продвижение своего просветительского контента. 

Конкурсанты также могут получить партнерские призы, выполняя задания от сервиса «Другое Дело». Рейтинг будет доступен в специальных лидербордах.

Автор записи: anna

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