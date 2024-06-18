На сессии Государственного Совета Чувашской Республики сенатор Российской Федерации Николай Владимиров проинформировал депутатов о результатах работы в Совете Федерации и работе в Комитете по конституционному законодательству и госстроительству.

Речь шла о событиях верхней палаты парламента, в том числе о законодательной деятельности и международном сотрудничестве.

Безусловно, важнейшим направлением считаю деятельность в интересах жителей Чувашской Республики в тесном взаимодействии с Главой региона, руководителями органов исполнительной власти и федеральных структур, муниципальных образований, депутатским корпусом.

Николай Владимиров непосредственно принимал участие: в сопровождении 77 законодательных инициатив; выступил субъектом права законодательной инициативы двух проектов федеральных законов: направил 6 поправок к законопроектам в рамках их подготовки к рассмотрению Госдумой во втором чтении.

Провел 27 личных приемов граждан, в общей сложности рассмотрено более 100 обращений и большинство уже решены положительно совместно с профильными ведомствами. В рамках работы над обращениями от участников СВО и членов их семей, участвовал в проработке и поддержал инициативу о дополнительных мерах поддержки участников СВО.

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