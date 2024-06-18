В Чувашии прошла баха «Сурский рубеж»

Соревнования российского масштаба стартовали 15 июня на территории мемориального комплекса «Строителям безмолвных рубежей». Торжественная церемония открытия второго этапа Кубка России по ралли-рейдам — Бахи «Сурский рубеж» началась с традиционного парада гоночной техники и напутственными словами первых лиц Козловского и Урмарского муниципальных округов Чувашской Республики, оргкомитета соревнований. На гонку прибыло 36 экипажей из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Республики Татарстан, Екатеринбурга, Ульяновска и Чебоксар.

Трасса гонки — полевые грунтовые дорожки с короткими перелесками и оврагами. Первый день гонки короткий — но яростный и пыльный. Температуры борьбе добавила и 30-градусная жара. Броды на прологе дали возможность гонщикам не только освежиться во время заездов, но и побороться в номинации от компании «Волга-Ойл» за самое красивое прохождение брода.

Голосование активно шло в социальных сетях. По итогам победу одержала оперативно сделанная фотография Уральского экипажа (г. Миасс, г. Златоуст) — Алексея Попова и Антона Кушникова.

На второй день с утра было скользко после дождя, что внесло интригу в борьбу за результат на суммарной дистанции около 200 км. Пока одни буксовали, другие вырвались вперед, а кто-то вовсе сошел с трека.

Трехмерно, извилисто и очень быстро – такой выстроили трассу организаторы.

«Трехмерная трасса – это когда изобилуют перепады высот «вверх-вниз», повороты «влево-вправо», что делает трассу интересной рулежной и не дает расслабиться ни пилоту, ни штурману», — добавляет Александр Грачев.

И вот результаты: самым быстрым на втором этапе Кубка России в бахе «Сурский рубеж» стал пилот команды G-FORCE Motorsport из г. Санкт-Петербурга Борис Гадасин со штурманом Дмитрием Кожуховым из г. Москва.

Чувашскую Республику на «Холмах России» представили экипажи Максима Трофимова и Елизаветы Щедривой (ВАЗ-2105), Евгения Жаркова и Ильи Лахина (ВАЗ-2108).

Организаторы бахи «Сурский Рубеж» отмечают в этом году прирост количества зрителей. Посмотреть на гонку приехали даже с Чебоксар, за 120 км.

В планах организаторов на 2025 год привлечь достойное финансирование для проекта и сделать торжественное открытие в столице Республики – Чебоксарах.