Участник программы «Время героев» из Чувашии пообщался с Владимиром Путиным

Полковник Александр Тихонов из нашей республики стал одним из слушателей образовательной программы «Время героев», присутствовавших на встрече с Президентом России в подмосковном Солнечногорске. Тихоновы, Александр и два его родных брата, участвуют в спецоперации, и один из них уже разговаривал с главой государства по телефону.

Теперь с Путиным смог переговорить еще один брат, Александр. «Президентская академия позволяет более тонко и точно понимать процессы государственного управления. Как и все мои друзья, я очень благодарен организаторам, которые на высшем уровне проводят занятия с нами и всегда дополняют их с учётом наших пожеланий», – рассказал наш земляк Президенту об обучении в рамках программы «Время героев».

Цель проекта – подготовка высококвалифицированных руководящих кадров из числа участников СВО, которые в дальнейшем смогут применить свои знания в государственном управлении. Для обучения в первом потоке были отобраны 83 человека.

«Ясно, что у нас страна большая и людей много, и талантливых очень много. Но среди всех есть еще и такие, которые не жалеют своей жизни, здоровья и служат Родине в самых опасных условиях», — отметил глава государства, подчеркнув, что его собеседники – тоже из этой категории.

Напомним, проект «Время героев» был запущен именно по инициативе Владимира Путина. Слушателей программы ждут практика, теоретическая подготовка и работа с наставниками, среди которых члены Правительства, руководители и акционеры крупнейших российских компаний.

По словам Президента, участники специальной военной операции после ее завершения вовсе не обязаны связывать свою жизнь с военным делом. Но такая возможность у них будет в рамках программы «Время героев».

cheb.mk.ru