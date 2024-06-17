Сборная команда Чувашии отправилась в спортивно-туристский лагерь ПФО «Туриада-2024»

Сегодня, 17 июня, сборная команда Чувашской Республики в составе 36 спортсменов и 4 представителей отправилась в Саратовскую область, где с 18 по 21 июня на территории горнолыжного курорта «Хвалынский» пройдет традиционный спортивно-туристский лагерь «Туриада». Мероприятие состоится в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» при поддержке полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова.

Одиннадцатый по счету лагерь соберет на своей площадке более 500 участников из всех регионов Приволжского федерального округа – это победители региональных спортивно-туристских слетов, студенты, обучающиеся на направлениях, связанных с туризмом, тренеры, эксперты и волонтеры. Впервые гостями «Туриады» станут спортсмены из 6 регионов Центрального федерального округа, а также из дружественных государств. К участию в спортивно-туристском лагере приглашены команды из Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана и Киргизии.

В программу лагеря включены соревнования на велосипедных (личное и командное первенство), водных (каяк-слалом, катамаран-слалом и командная гонка) и пешеходных дистанциях (личное командное первенство). В программе культурно-познавательного направления включены конкурсы для студентов, обучающихся на специальностях, связанных с развитием турбизнеса, образовательная программа-тренинг от экспертов по разработке и выводу на рынок турпродуктов, а также традиционный фестиваль туристской бардовской песни «Музыка сердец». Победитель конкурса туристических маршрутов получит грант из Фонда содействия развитию институтов гражданского общества ПФО на организацию межрегионального туристского маршрута на территории округа.

«Желаю нашим ребятам показать лучшие результаты и достойно представить республику! Верим в вас!» — написал в своем телеграм канале министр физической культуры и спорта Чувашской Республики Василий Петров.

Справочно:

«Туриада» – это уникальный формат, совмещающий спортивные соревнования, культурно-познавательную программу и творческие конкурсы. Окружному спортивно-туристскому лагерю предшествуют отборочные соревнования на муниципальных и региональных уровнях. Общий ежегодный охват – более 10 тыс. участников. Так, в отборочных мероприятиях «Туриады-2024» приняло участие 11 310 чел.

Минспорта Чувашии.