Олег Николаев поручил проверить работу служб на воде

Только в июне в 2,5 раза увеличилось количество происшествий на водных объектах в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Глава Чувашии Олег Николаев:

К сожалению, у нас достаточно большое количество случаев, когда люди, купаясь на водоёмах, завершают этот процесс неблагополучно.

Много случаев, особенно в сельской местности, когда инциденты происходят из-за того, что люди купаются в нетрезвом состоянии, в неположенных местах. Есть случаи в городе Чебоксары, где, казалось бы, достаточно большое количество людей и служб работает.

Давайте проверим, насколько полноценно работают службы с точки зрения обеспечения безопасности и порядка при купании и реагирования на те или иные инциденты. Затем сделаем окончательный вывод. Прошу в течение ближайших 4-5 дней эту работу провести, выработать дополнительные мероприятия по усилению мер безопасности, в том числе с участием волонтёров.

Справочно от ГКЧС Чувашии:

Всего за 2024 год на 17 июня на водных объектах зарегистрированы 12 происшествий (за АППГ – 9), рост на 33,3%, в результате которых погибли 11 человек (за АППГ – 9), рост на 22,2%, в том числе в 2024 году утонули 3 ребёнка (за АППГ – 5 детей), снижение на 40%, спасены 2 человека (за АППГ – 3), снижение на 33,3%.

С начала июня в Чувашии установилась жаркая погода (до 30-34 градусов по Цельсию), в связи с чем произошёл резкий рост количества происшествий на водных объектах.

Так, только в июне зарегистрированы 9 происшествий (за АППГ – 4), рост в 2,3 раза, в результате которых утонули 9 человек (за АППГ – 2), рост в 4,5 раза, в том числе в 2024 году утонули 3 ребёнка (за АППГ – 0), рост на 3 человека, спасён 1 человек (за АППГ – 3), снижение в 3 раза.

14 июня Госсоветом Чувашии приняты изменения в Закон республики «О некоторых мерах по защите детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психологическое и нравственное развитие», которыми ограничено нахождение детей до 16 лет на водных объектах (реки, водоёмы) без сопровождения родителей (лиц их заменяющих, или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей).

В купальном сезоне на водных объектах оборудованы и допущены к эксплуатации 10 пляжей и 138 специально оборудованных мест для купания и отдыха людей у воды.

В целях предупреждения гибели людей на водоёмах, особенно несовершеннолетних, 13 июня ГКЧС Чувашии в адрес органов местного самоуправления направлены рекомендации активизировать проведение совместных профилактических рейдов с участием сотрудников полиции, спасателей казённого учреждения «Чувашская республиканская поисково-спасательная служба», инспекторов Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Чувашской Республике, СМИ, а также представителей общественности и волонтёрских организаций в акватории водоёмов, используемых населением, в том числе несовершеннолетними для купания и массового отдыха, с проведением с отдыхающими разъяснительной работы по их безопасному поведению на воде.

Мобильным патрульным группам рекомендовано в ежедневном режиме, особенно в выходные дни, осуществлять разъяснительную работу с отдыхающими, в том числе несовершеннолетними на предмет соблюдения ими Правил охраны жизни людей на воде в Чувашской Республике, а также привлечения нарушителей к административной ответственности по статье 20.1 Закона Чувашской Республики «Об административных правонарушениях в Чувашской Республике». В соответствии со ст. 20.1 КоАП ЧР за купание в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с запрещающими знаками и надписями, заплывание за буйки, обозначающие границы плавания, купание в состоянии алкогольного опьянения на пляжах, в купальнях и других организованных местах купания, местах туризма, спорта и массового отдыха населения на водных объектах влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере 1 тыс. рублей).

Для обеспечения безопасности людей на водных объектах в купальном сезоне создана достаточная группировка сил и средств территориальной подсистемы РСЧС Чувашской Республики в количестве – 2536 человек, 475 ед. техники, в том числе от Главного управления МЧС России по Чувашской Республике – Чувашии: 1026 человек, 127 ед. техники.

На вооружении Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Чувашской Республике – Чувашии имеется 3 автомобиля, 11 плавсредств (5 патрульных катеров, 5 моторных лодок и 1 спасательная шлюпка), а также силы и средства КУ ЧР «Чувашская республиканская поисково-спасательная служба»: 10 автомобилей и 18 плавсредств.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.