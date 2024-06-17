Глава Чувашии поручил усилить меры по обеспечению безопасности при купании

Глава Республики Чувашия Олег Николаев поручил проверить работу служб спасения на водных объектах республики. За текущий месяц в Чувашии произошло 9 происшествий на водных объектах, это в 2,3 раза больше по сравнению с прошлым годом. Об этом «Ъ-Казань» сообщила пресс-служба главы региона.

«Давайте проверим, насколько полноценно работают службы с точки зрения обеспечения безопасности и порядка при купании и реагирования на те или иные инциденты. Затем сделаем окончательный вывод»,— сказал Олег Николаев. Глава региона также предложил разработать и внедрить дополнительные меры для усиления безопасности мест для купания, включая привлечение волонтеров.

За июнь 2024 года на водных объектах Чувашии погибло 9 человек, включая 3 детей. Один человек был спасен.

По состоянию на 17 июня 2024 года за год в общей сложности зарегистрировано 12 инцидентов, с 11 жертвами, в том числе 3 детьми, и 2 спасенными. Это на 33,3% больше аналогичного периода 2023 года.

Основными факторами, приводящими к несчастным случаям на воде, стали: купание в неустроенных для этого местах (54,5% от общего количества происшествий), отсутствие присмотра взрослых при купании детей в местах, не предназначенных для этого (27,3%), и нарушение правил безопасности вблизи водоемов в состоянии алкогольного опьянения (18,2%).

В период купального сезона в Чувашии было подготовлено и открыто для использования 10 пляжей и 138 мест, специально оборудованных для этих целей. Чтобы обеспечить безопасность на водных объектах, в Чувашской Республике была сформирована группировка территориальной подсистемы государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, включающая 2536 человек и 475 единиц техники.

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