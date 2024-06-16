Началась работа над цифровой картой родников Чувашии

Активное участие в ней принимают Чувашское республиканское отделение Русского географического общества, республиканские и муниципальные власти. В каникулы подключатся школьники. Цель проекта ‒ оценить состояние всех родников Чувашии и обозначить их на карте, затем, после благоустройства объектов, соединить их с экологическими и туристическими тропами.

Родники являются природно-историческими объектами, от состояния которых зависят все реки Чувашии. В связи с активной градостроительной и хозяйственной деятельностью человека количество родников сокращается. А имеющиеся не ухожены, без обустроенных подходов, с захламленными прилегающими территориями, что заранее исключает гарантированное соответствие качества воды требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности и может иметь серьезные экологические последствия. В то же время внимание к родникам возрастает в связи с использованием их в качестве альтернативного источника водоснабжения и с развитием экологического и паломнического туризма.



Республиканскими отделениями Русского географического общества и Российского экологического общества совместно с Минприроды Чувашии проводится инвентаризация родников нашей республики. Необходимость ее вызвана отсутствием достоверных сведений о количестве благоустроенных родников, о местоположении и современном состоянии каптажных систем. Во всех муниципалитетах инициировано анкетирование с целью сбора достоверных данных, которые лягут в основу Реестра родников Чувашии и будущей интерактивной карты родников. Сочетание экспедиционных исследований родников и данных анкетирования позволит получить комплексное описание физических и гидродинамических свойств родниковой воды и экологического состояния прилегающей к родникам территории, благоустроенности родников. Создание реестра и интерактивной карты родников позволит разработать прикладные программы восстановления родников и включения их природного потенциала в экономику Чувашии и последующего территориального планирования развития муниципалитетов.



Кроме того, в рамках соглашения между Минприроды республики и Русским географическим обществом предусматривается проведение эколого-просветительских акций и мероприятий, научно-исследовательских работ и совместных работ по исследованию и сохранению родников, облагораживанию прилегающей к родникам территории и установке баннеров, QR-кодов с информацией о родниках на территории республики.



Источник: cap.ru.