ЭКО помогает осуществить мечту о родительстве

Государственная политика России нацелена на укрепление семьи и повышение рождаемости. Если у пары не получается самостоятельно стать родителями, то решить проблему можно с помощью вспомогательных репродуктивных технологий, в том числе экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) — одного из известных во всем мире методов лечения бесплодия. Эта услуга довольно дорогая, но благодаря нацпроекту «Демография» пройти данную процедуру сейчас можно бесплатно — по полису обязательного медицинского страхования (ОМС).

Чебоксары – один из немногих городов России после Москвы, Санкт-Петербурга и Самары, где были получены первые результаты по успешному оплодотворению in vitro, переносу эмбриона, родоразрешению живыми, здоровыми детьми. Первые результаты по успешному оплодотворению «в пробирке» и по переносу эмбриона были получены в 1994 году, а в июле 1995 года родилась первая девочка, опровергнув предрассудки о неполноценных малышах «из пробирки». В дальнейшем она сама стала мамой и родила без вспомогательных методов, естественным путем.



«Сегодня процедура ЭКО является наиболее эффективным методом преодоления проблемы бесплодия, пациенты имеют возможность воспользоваться правом лечения бесплодия в Президентском перинатальном центре бесплатно, получив направление в женской консультации, — говорит зав. отделением вспомогательных репродуктивных технологий Наталия Галкина. — Отделение оснащено современным медицинским оборудованием, занимается проблемами вспомогательных репродуктивных технологий по среднеевропейским стандартам, является постоянным участником регистра Российской ассоциации репродукции человека. Ежегодно в отделении по бесплодию обследуются около 1,5 тысячи пар. В рамках проекта «Сертификат молодоженов» проводится бесплатное комплексное обследование жителей республики, вступивших в брак, — на протяжении года со дня регистрации брака».



Из всех женщин, ежегодно обследуемых в отделении вспомогательных репродуктивных технологий, на долю женщин старше 35 лет приходится около 50 %. Ожидаемая частота наступления беременности у женщин моложе 35 лет составляет около 30 %, после 35 лет этот показатель снижается в 2 раза, а после 40 лет достигает минимальных значений. Поэтому очень важно при возникновении проблемы с зачатием как можно раньше обратиться к своему лечащему врачу в женскую консультацию по месту жительства, пройти обследование и лечение. При отсутствии эффекта от лечения врач направит супружескую пару на лечение методом вспомогательных репродуктивных технологий. Пациентки от 35 лет и старше могут быть направлены на лечение бесплодия с использованием вспомогательных репродуктивных технологий сразу после обследования по месту жительства.

Справочно

Президентский перинатальный центр – единственное государственное учреждение, подведомственное Минздраву Чувашии, оказывающее услуги по ЭКО в рамках программы обязательного медицинского страхования.

В Чувашской Республике бесплодием страдает 15-17 % супружеских пар. В структуре бесплодного брака около 60 % составляет женское бесплодие. В последние годы отмечен рост мужского бесплодия.

На сегодняшний день методом ЭКО пролечено более 7,5 тысячи супружеских пар, наступило более 4,5 тысячи беременностей, родилось более 3,5 тысячи детей.

Горячая линия по вопросам проведения процедуры ЭКО: 8 (8352) 58-39-94.

Телефоны регистратуры: 8 (8352) 58-20-73, 8 (8352) 26-00-50.



По информации Президентского перинатального центра.