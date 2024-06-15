Благодаря нацпроекту продолжается капремонт автодорог

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в этом году продолжается капитальный ремонт автомобильной дороги «Чебоксары — Сурское». Эта трасса имеет большое значение для региона, так как соединяет столицу республики с соседними регионами и обеспечивает выход на М-12.

Ежедневно по дороге проезжает от 10 до 12 тысяч автомобилей, а в выходные дни количество проезжающих машин может достигать 20 тысяч. В прошлом году работы были выполнены на 9 участках дороги и в целом было приведено в нормативное состояние 25 километров. В этом году планируется продолжить работы по приведению дороги в нормативное состояние.



Подрядная организация ООО «Воддорстрой» начала работы на участке трассы «Чебоксары — Сурское» с 41+330 по 44-й километр в Красноармейском муниципальном округе. На участке от красноармейского поворота в сторону Чебоксар ведётся разборка старой дорожной одежды. Работы ведутся на правой стороне автодороги, организовано реверсивное движение. Здесь подрядная организация уже разобрала дорожную одежду и ведет работу по устройству песчаного и щебеночного основания, а также досыпке асфальтогранулята и финишному профилированию.

При выполнении работ ООО «Воддорстрой» активно использует дорожно-строительную технику с 3D-системой, что значительно упрощает и сокращает время выполнения работ на объекте. Кроме того, приведение дороги «Чебоксары — Сурское» к нормативу позволит увеличить пропускную способность и сократить количество дорожно-транспортных происшествий.



Проектной документацией предусмотрены фрезерование и разборка щебеночного основания с последующим устройством новой конструкции дорожной одежды на всём протяжении участка капитального ремонта автомобильной дороги.



По информации Минтранса Чувашии.