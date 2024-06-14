Юные спортсмены мерились силами

7 июня в Спортивной школе им. В.Н. Ярды в рамках Всероссийского спортивного марафона «Сила России» состоялись муниципальные соревнования по спортивной (вольной) борьбе.

На торжественном открытии присутствовали заместитель главы администрации — начальник отдела образования и спорта Ренат Чебутаев, директор спортивной школы Алина Васильева и заведующий сектором физической культуры и спорта Николай Чангайкин. Они поприветствовали юных спортсменов и пожелали им успехов, везенья и спортивного азарта.



В ходе упорной борьбы победителями в своих весовых категориях стали Григорий Белов, Семен Чернов, Марат Магомедов и Марина Самуилова, которым были вручены грамоты и медали.



Источник: сайт администрации Шумерлинского МО.