Новый стимул и новые возможности

5 июня в Детской школе искусств № 1 состоялся выпускной вечер с презентацией новинок, приобретенных в рамках регионального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура».

В 2024 году школа искусств в числе четырех учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства Чувашской Республики участвует в национальном проекте. Общий объем средств, направленный на обновление материально-технической базы ДШИ, составил 2 млн 415 тыс. рублей из федерального, республиканского и муниципального бюджетов.

Чувашская Республика с 2019 года является участником национального проекта «Культура», в рамках которого реализуются 3 региональных проекта: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Общий объем финансирования на реализацию региональных проектов на 2019—2024 годы составляет 1,6 млрд рублей. По инициативе Главы Чувашии Олега Николаева практически все направления национального проекта усиливаются за счёт средств республиканского бюджета.



Именно в 2019 году материально-техническую базу ДШИ № 1 укрепили, рассказала газете директор учреждения Ольга Суркова. В тот год и последующий 2020-й в школе провели капитальный ремонт на средства, выделенные по национальному проекту. А по подпрограмме «Развитие культуры в Чувашской Республике» государственной программы Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма» школа закупила новые музыкальные инструменты: акустический рояль, пианино, аккордеон, синтезатор, две гитары, две домры, маракасы, тамбурины и др.

И вот спустя 5 лет в классах школы появились 2 новых фортепиано, баян, домра и балалайка. «Без поддержки национального проекта «Культура» школа не смогла бы самостоятельно либо с помощью местного бюджета осилить такие приобретения, — поделилась подробностями Ольга Суркова. – Одно фортепиано стоит порядка 700 тысяч рублей. Благодаря экономии по аукциону мы закупили еще одно фортепиано. То есть должно было быть закуплено 2 единицы клавишных музыкальных инструментов, а по факту — пополнение на 3 единицы. Это для нашей школы очень важное приобретение.



Домра и балалайка не столь знакомы учащимся или кандидатам на обучение в ДШИ, и наша задача как раз возродить и популяризировать игру на этих народных инструментах. В каждом концерте, будь то школьный или городского уровня, включены номера в исполнении ансамблей или сольных выступлений на домре, балалайке, гитаре, баяне. Юные музыканты выходят с концертами в детские сады и школы. Кстати, выпускница этого года, обучавшаяся игре на домре, планирует поступать по своему направлению в музучилище».



Талантливые дети уже опробовали игру на новых музыкальных инструментах, в классах и концертном зале используется новое оборудование и ноутбуки, библиотечный фонд пополнился современными учебниками.

Наталья Игнатьева.