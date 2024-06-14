Конкурс «Путешествуй больше! »: 550 заявок, 7 стран, гран-при в селе Овсянка

Подведены итоги I Международного конкурса креатива и рекламы в туристической индустрии «Путешествуй больше!». Гран-при конкурса — звание «Место силы» — получил проект по разработке музейной экспозиции к открытию Национального центра Виктора Петровича Астафьева в селе Овсянка Красноярского края. Среди победителей также работы из Китая, Кубы и Ирана, проекты по брендингу территорий, продвижению локаций и событий, а также рекламные кампании из более чем 20 регионов России.

Церемония награждения победителей I Международного конкурса креатива и рекламы в туристической индустрии «Путешествуй больше!» состоялась 12 июня 2024 года в рамках открытия IV Российского туристического форума «Путешествуй» в Москве, на Международной выставке-форуме «Россия».

«В первом сезоне конкурса приняли участие 7 стран, а заявки из России подали все 89 регионов. Такой интерес говорит о том, что наша страна стремится раскрыть свой туристический потенциал. Нам есть чем удивлять туристов, ведь в России доступны самые разнообразные виды отдыха. Сегодня туризм в России динамично развивается и становится одной из самых быстрорастущих отраслей экономики. Государство уделяет ему большое внимание. Благодаря нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимство» путешествия в стране становятся более доступными и безопасными, а качество отдыха — более комфортным», — заявил Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

«На конкурсе «Путешествуй больше!» мы награждаем всех, кто продвигает туризм — и в нашей стране, и за ее пределами. Вместе с Фондом Росконгресс и АНО «Национальные приоритеты» собрали лучшие российские и зарубежные практики по продвижению туристического продукта. На конкурс поступило 550 заявок, поэтому нам удалось создать условия для хорошей конкуренции»,— сказал министр экономического развития РФ Максим Решетников, открывая церемонию награждения конкурса.

Конкурс «Путешествуй больше» объединяет профессионалов, демонстрирующих туристический потенциал своей страны. Его миссия — собрать лучшие идеи и практики продвижения туризма, вдохновить людей на путешествия и открыть Россию для гостей со всего мира. Организаторы конкурса — АНО «Национальные приоритеты», Фонд Росконгресс и международный фестиваль рекламы Red Apple при поддержке Правительства РФ, Минэкономразвития России и Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР).

Конкурс проходил по двум трекам: российскому и международному. В российском треке участвовали проекты из всех 89 субъектов Российской Федерации. К участию в международном треке присоединись страны из СНГ и БРИКС плюс: Беларусь, Китай, Куба, Иран, Саудовская Аравия, Сербия и Абхазия.

В каждой номинации — четыре победителя, которые определяются по рекламным форматам: видео, рекламная кампания, брендинг территорий и спецпроект/событие.

Победители «Путешествуй больше!» 2024

• Гран-при «Место силы» — лучшая рекламная коммуникация в продвижении туристического потенциала региона

Победитель — разработка музейной экспозиции к открытию Национального центра Виктора Петровича Астафьева в селе Овсянка, Красноярский край.

К юбилею писателя Виктора Астафьева в его родном селе Овсянке открылся музей, который войдет в мемориальный комплекс. Пространство центра наполнено интерактивными элементами и мультимедийными модулями, которые помогают исследовать жизнь и творчество писателя. Детально проработан каждый элемент экспозиции, расположенной на 1 тыс. квадратных метров. Каждый гость может погрузиться в место памяти, пройти по творческому пути и узнать о жизни одного из самых ярких писателей XX века.

• «Открытие года» — продвижение новых туристических направлений, а также туристических объектов и предложений, запущенных не ранее 2020 года

Победители:

o видео «БелОГОрье», Белгородская область

o рекламная кампания по продвижению Алтайского края, Алтайский край

o разработка айдентики города Краснодара (брендинг территории), Краснодарский край

o музыкальный фестиваль «Джаз на Зеленом острове» (событие), Липецкая область

• «Маршрут построен» — продвижение межрегиональных туристических проектов и туристических маршрутов

Победители:

o видео #Непровинция, межрегиональный проект

o рекламная кампания по запуску трассы М-12 «Восток», 5 регионов: Московская, Владимирская и Нижегородская области, Чувашская Республика и Республика Татарстан

o брендинг курорта «Шермонт» (брендинг территорий), Кемеровская область

o фестиваль «Вишневарово» (событие), Тамбовская область

• «Культурный код» — продвижение культурно-познавательного и событийного туризма

Победители:

o видео «Пакгаузы. Время новых историй», Нижегородская область

o рекламная кампания Международного фестиваля народных ремесел «Праздник топора», Томская область

o «Новое дыхание Городецкой росписи» (брендинг территорий), Нижегородская область

o Чувашская биеннале современного искусства (событие), Республика Чувашия

• «Вкус России» — продвижение гастрономического и событийного туризма

Победители:

o видео «Вино и люди», Москва

o рекламная кампания ресторана Beerfactory — главной гастрономической достопримечательности Новосибирска, Новосибирская область

o Русский завтрак: фирменный стиль культурно-гастрономического проекта «ЭкоНивы» (брендинг территорий), Российская Федерация

o День туристического меню ОГО!ПРиПЁК (событие), Белгородская область

• «В сердце природы» — продвижение экологического и активного туризма

Победители:

o видео «Жить! Работать! Отдыхать», Камчатский край

o рекламная кампания «Ритмы Приморья», Приморский край

o «Большая Колымская тропа» (брендинг территорий), Магаданская область

o «Фестиваль диких ужинов» (событие), Красноярский край

• «Вокруг света» — для проектов по продвижению зарубежных направлений.

Победители:

o видео People's Republic of China, Китай

o видео Cuba Unica, Куба

o рекламная кампания «Туристические достопримечательности Ирана — ИранТрипедиа», Иран

Также в конкурсе предусмотрены специальные номинации от партнеров.

• «Все для путешественников» — приз Минэкономразвития России

Победитель:

Златоуст (брендинг территорий), Челябинская область

• «Путешествуем.рф» — специальная номинация от Фонда Росконгресс и АНО «Национальные приоритеты»

Победитель:

разработка фирменного стиля, персонажа (маскота) и айдентики для национального праздника День оленевода в Шурышкарском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (брендинг территорий), Ямало-Ненецкий автономный округ

• «Выбор индустрии» — специальная номинация от Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР)

Победитель:

рекламная кампания «Туту Медиаразведка», Российская Федерация

• Спецприз жюри за новое направление

Победитель:

Калининград. Твоя новая история (брендинг территорий), Калининград

• Спецприз жюри за открытие портала в прошлое

Победитель:

Преображение. Брендинг биеннале современного искусства в Палехе, Ивановская область

Жюри конкурса

В состав жюри «Путешествуй больше!» вошли ведущие креаторы и эксперты рекламного рынка, члены международного жюри фестиваля Red Apple, обладатели наград крупнейших национальных и международных фестивалей рекламы.

Больше о конкурсе — на официальном сайте https://travelmore.rustravelforum.com/ru/.