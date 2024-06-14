Какие они, женщины Чувашии?

10 июня началось голосование за участниц IV Республиканского конкурса «Я – женщина», организаторами которого являются Союз женщин Чувашии и Фонд рaзвития Чувашии «Пĕрле».

В этом году заявки подали 1026 представительниц прекрасной половины человечества, это втрое больше, чем в 2021 году. Среди 12 номинаций самыми популярными стали номинации «К знаниям без барьеров», «Моя семья – мое богатство» и «Мы созданы, чтобы творить».

Чтобы проголосовать за участниц, действуйте по алгоритму:

1) откройте списки участниц конкурса по номинациям на сайте Союза женщин Чувашии (chwom.rchuv.ru),

2) наберите номер телефона 565333 или 261261 (с кодом 8352),

3) прослушайте голосовую подсказку, выберите номер номинации и нажмите #, затем введите номер участницы и нажмите #,

4) дождитесь автоматического ответа, что ваш голос учтен.

Проголосовать можно по одному разу в каждой номинации, т.е. всего 12 раз. Поддержать конкурсанток можно до 18 часов 17 июня.

Победительниц и призеров будут торжественно чествовать в День Республики в Чебоксарах.

В трех предшествующих конкурсах участие принимали и шумерлинки. И даже выходили в финал. Так, в первом конкурсе «Я – женщина» в номинации «Аграрный сектор» 3-е место было присуждено председателю СХПК «Комбинат» Надежде Концовой. Во втором конкурсе в номинации «В интересах общества» начальник Магаринского территориального отдела Людмила Егорова заняла 1-е место, в номинации «Своё, чувашское, родное» 2-е место завоевала мастер леса Саланчикского участкового лесничества Альбина Надеждина. В прошлом году волонтер СВО Татьяна Ардвеньева из Шумерли была отмечена в специальной номинации «За вклад в Победу».

Сейчас за победу в условиях большой конкуренции борются 78 наших землячек, представляющих разные сферы деятельности: культуру, здравоохранение, спорт, образование, журналистику,

социальное обслуживание и др.

Город Шумерля

Номинация «Мы строим нашу экономику»

Губанова Людмила Сергеевна (№ 37)

Матянина Анастасия Сергеевна (№ 38)

Салахутдинова Светлана Валерьевна (№ 39)

Сенаторова Ирина Геннадьевна (№ 40)



Номинация «Вперёд к здоровью»

Андреева Ирина Владимировна (№ 321)

Лиховид Ирина Ивановна (№ 698)

Лукьянова Светлана Сергеевна (№ 699)

Смирнова Мария Александровна (№ 700)

Арисова Валентина Юрьевна (№ 701)

Кайнова Марина Викторовна (№ 702)

Майорова Галина Владимировна (№ 703)



Номинация «К знаниям без барьеров»

Барышева Марина Александровна (№ 322)

Вильдянова Евгения Семёновна (№ 323)

Денисова Елена Викторовна (№ 324)

Леванова Мария Васильевна (№ 325)

Михайлова Елена Александровна (№ 326)

Плисова Светлана Николаевна (№ 327)

Сергеева Наталия Александровна (№ 328)

Скрипкова Ольга Владимировна (№ 329)

Соколова Татьяна Александровна (№ 330)

Ширшонкова Елена Сергеевна (№ 331)

Боровик Наталья Ивановна (№ 332)



Номинация «Мы созданы, чтобы творить»

Алякина Марина Николаевна (№ 467)

Чебутаева Галина Викторовна (№ 468)

Волкова Тамара Ивановна (№ 469)

Синёва Надежда Геннадьевна (№ 470)



Номинация «Мы молодёжь 21 века»

Тарасова Екатерина Юрьевна (№ 583)

Аверьянова Мария Алексеевна (№ 584)

Горбенко Юлия Фэритовна (№ 585)

Серова Дарья Михайловна (№ 586)



Номинация «В интересах общества»

Жданович Юлия Евгеньевна (№ 754)

Михеева Наталья Александровна (№ 755)

Тимофеева Елена Николаевна (№ 756)

Хрянина Наталья Александровна (№ 757)



Номинация «Своё, чувашское, родное»

Назмутдинова Марина Владимировна (№ 780)



Номинация «Моя семья – моё богатство»

Димитриева Римма Евгеньевна (№ 852)

Егорова Лилия Мансуровна (№ 853)

Зайцева Татьяна Сергеевна (№ 854)

Ивина Елизавета Петровна (№ 855)

Клячкина Лидия Николаевна (№ 856)

Савастьянова Алёна Анатольевна (№ 857)

Шишкова Анастасия Вячеславовна (№ 858)



Номинация «Родом из Чувашии»

Соловьёва Екатерина Михайловна (№ 956)



Номинация «Женщины бизнеса»

Мурашова Наталья Александровна (№ 936)

Шматкина Елена Игоревна (№ 937)

Долгова Валентина Николаевна (№ 938)

Трясугина Лариса Николаевна (№ 939)



Номинация «Жди меня»

Волобуева Екатерина Сергеевна (№ 992)

Арюхина Марина Николаевна (№ 993)

Шуитова Ольга Борисовна (№ 994).

Шумерлинский муниципальный округ

Номинация «Мы строим нашу экономику»

Бакараева Ольга Александровна (№ 43)

Бутина Людмила Владимировна (№ 44)



Номинация «К знаниям без барьеров»

Анисимова Надежда (№ 388)

Ануфриева Вера Георгиевна (№ 389)

Величко Наталия Федоровна (№ 390)

Краснова Альбина Николаевна (№ 391)

Маласкина Надежда Егоровна (№ 392)

Михайлова Надежда Витальевна (№ 393)

Николаева Альбина Николаевна (№ 394)

Петрова Зоя Ивановна (№ 395)

Сенаторова Альбина Владимировна (№ 396)



Номинация «Мы созданы, чтобы творить»

Кадеева Людмила Витальевна (№ 512)

Карпова Полина Веняминовна (№ 513)

Мальцева Елена Викторовна (№ 514)

Оферкина Валентина Павловна (№ 515)

Самарина Раиса Александровна (№ 516)



Номинация «Мы молодежь 21 века»

Егорова Дарья Николаевна (№ 609)

Смолина Надежда Николаевна (№ 610)



Номинация «Вперёд к здоровью»

Осипова Вероника Ивановна (№ 726)



Номинация «В интересах общества»

Васянова Фаина Ивановна (№ 765)

Долгова Наталья Владимировна (№ 766)

Сергеева Алина Владимировна (№ 767)



Номинация «Своё, чувашское, родное»

Крупнова Татьяна Григорьевна (№ 793)



Номинация «Моя семья — мое богатство»

Маскина Елизавета Михайловна (№ 904)

Муравьева Ирина Алексеевна (№ 906)

Романова Лидия Васильевна (№ 907)

Семенова Валентина Ермолаевна (№ 908)

Федорова Надежда Вениаминовна (№ 909).

Подготовила Н. Игнатьева.