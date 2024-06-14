Какие они, женщины Чувашии?

10 июня началось голосование за участниц IV Республиканского конкурса «Я – женщина», организаторами которого являются Союз женщин Чувашии и Фонд рaзвития Чувашии «Пĕрле».
В этом году заявки подали 1026 представительниц прекрасной половины человечества, это втрое больше, чем в 2021 году. Среди 12 номинаций самыми популярными стали номинации «К знаниям без барьеров», «Моя семья – мое богатство» и «Мы созданы, чтобы творить».
Чтобы проголосовать за участниц, действуйте по алгоритму:
1) откройте списки участниц конкурса по номинациям на сайте Союза женщин Чувашии (chwom.rchuv.ru),
2) наберите номер телефона 565333 или 261261 (с кодом 8352),
3) прослушайте голосовую подсказку, выберите номер номинации и нажмите #, затем введите номер участницы и нажмите #,
4) дождитесь автоматического ответа, что ваш голос учтен.
Проголосовать можно по одному разу в каждой номинации, т.е. всего 12 раз. Поддержать конкурсанток можно до 18 часов 17 июня.
Победительниц и призеров будут торжественно чествовать в День Республики в Чебоксарах.
В трех предшествующих конкурсах участие принимали и шумерлинки. И даже выходили в финал. Так, в первом конкурсе «Я – женщина» в номинации «Аграрный сектор» 3-е место было присуждено председателю СХПК «Комбинат» Надежде Концовой. Во втором конкурсе в номинации «В интересах общества» начальник Магаринского территориального отдела Людмила Егорова заняла 1-е место, в номинации «Своё, чувашское, родное» 2-е место завоевала мастер леса Саланчикского участкового лесничества Альбина Надеждина. В прошлом году волонтер СВО Татьяна Ардвеньева из Шумерли была отмечена в специальной номинации «За вклад в Победу».
Сейчас за победу в условиях большой конкуренции борются 78 наших землячек, представляющих разные сферы деятельности: культуру, здравоохранение, спорт, образование, журналистику,
социальное обслуживание и др.
Город Шумерля
Номинация «Мы строим нашу экономику»
Губанова Людмила Сергеевна (№ 37)
Матянина Анастасия Сергеевна (№ 38)
Салахутдинова Светлана Валерьевна (№ 39)
Сенаторова Ирина Геннадьевна (№ 40)
Номинация «Вперёд к здоровью»
Андреева Ирина Владимировна (№ 321)
Лиховид Ирина Ивановна (№ 698)
Лукьянова Светлана Сергеевна (№ 699)
Смирнова Мария Александровна (№ 700)
Арисова Валентина Юрьевна (№ 701)
Кайнова Марина Викторовна (№ 702)
Майорова Галина Владимировна (№ 703)
Номинация «К знаниям без барьеров»
Барышева Марина Александровна (№ 322)
Вильдянова Евгения Семёновна (№ 323)
Денисова Елена Викторовна (№ 324)
Леванова Мария Васильевна (№ 325)
Михайлова Елена Александровна (№ 326)
Плисова Светлана Николаевна (№ 327)
Сергеева Наталия Александровна (№ 328)
Скрипкова Ольга Владимировна (№ 329)
Соколова Татьяна Александровна (№ 330)
Ширшонкова Елена Сергеевна (№ 331)
Боровик Наталья Ивановна (№ 332)
Номинация «Мы созданы, чтобы творить»
Алякина Марина Николаевна (№ 467)
Чебутаева Галина Викторовна (№ 468)
Волкова Тамара Ивановна (№ 469)
Синёва Надежда Геннадьевна (№ 470)
Номинация «Мы молодёжь 21 века»
Тарасова Екатерина Юрьевна (№ 583)
Аверьянова Мария Алексеевна (№ 584)
Горбенко Юлия Фэритовна (№ 585)
Серова Дарья Михайловна (№ 586)
Номинация «В интересах общества»
Жданович Юлия Евгеньевна (№ 754)
Михеева Наталья Александровна (№ 755)
Тимофеева Елена Николаевна (№ 756)
Хрянина Наталья Александровна (№ 757)
Номинация «Своё, чувашское, родное»
Назмутдинова Марина Владимировна (№ 780)
Номинация «Моя семья – моё богатство»
Димитриева Римма Евгеньевна (№ 852)
Егорова Лилия Мансуровна (№ 853)
Зайцева Татьяна Сергеевна (№ 854)
Ивина Елизавета Петровна (№ 855)
Клячкина Лидия Николаевна (№ 856)
Савастьянова Алёна Анатольевна (№ 857)
Шишкова Анастасия Вячеславовна (№ 858)
Номинация «Родом из Чувашии»
Соловьёва Екатерина Михайловна (№ 956)
Номинация «Женщины бизнеса»
Мурашова Наталья Александровна (№ 936)
Шматкина Елена Игоревна (№ 937)
Долгова Валентина Николаевна (№ 938)
Трясугина Лариса Николаевна (№ 939)
Номинация «Жди меня»
Волобуева Екатерина Сергеевна (№ 992)
Арюхина Марина Николаевна (№ 993)
Шуитова Ольга Борисовна (№ 994).
Шумерлинский муниципальный округ
Номинация «Мы строим нашу экономику»
Бакараева Ольга Александровна (№ 43)
Бутина Людмила Владимировна (№ 44)
Номинация «К знаниям без барьеров»
Анисимова Надежда (№ 388)
Ануфриева Вера Георгиевна (№ 389)
Величко Наталия Федоровна (№ 390)
Краснова Альбина Николаевна (№ 391)
Маласкина Надежда Егоровна (№ 392)
Михайлова Надежда Витальевна (№ 393)
Николаева Альбина Николаевна (№ 394)
Петрова Зоя Ивановна (№ 395)
Сенаторова Альбина Владимировна (№ 396)
Номинация «Мы созданы, чтобы творить»
Кадеева Людмила Витальевна (№ 512)
Карпова Полина Веняминовна (№ 513)
Мальцева Елена Викторовна (№ 514)
Оферкина Валентина Павловна (№ 515)
Самарина Раиса Александровна (№ 516)
Номинация «Мы молодежь 21 века»
Егорова Дарья Николаевна (№ 609)
Смолина Надежда Николаевна (№ 610)
Номинация «Вперёд к здоровью»
Осипова Вероника Ивановна (№ 726)
Номинация «В интересах общества»
Васянова Фаина Ивановна (№ 765)
Долгова Наталья Владимировна (№ 766)
Сергеева Алина Владимировна (№ 767)
Номинация «Своё, чувашское, родное»
Крупнова Татьяна Григорьевна (№ 793)
Номинация «Моя семья — мое богатство»
Маскина Елизавета Михайловна (№ 904)
Муравьева Ирина Алексеевна (№ 906)
Романова Лидия Васильевна (№ 907)
Семенова Валентина Ермолаевна (№ 908)
Федорова Надежда Вениаминовна (№ 909).
Подготовила Н. Игнатьева.