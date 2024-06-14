Дополнительные баллы за знак отличия ГТО при поступлении в ВУЗ

При поступлении ВУЗ дают дополнительные баллы за знак отличия ГТО. Учитывается знак и удостоверение в текущей и предыдущей ступени.

Для получения дополнительных балов в приемную комиссию ВУЗов необходимо предъявить:

– удостоверение к знаку ГТО;

– выписку из приказа Минспорта России о награждении золотым знаком ГТО, заверенная должностным лицом Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики;

– выписку из приказа о награждении серебряным или бронзовым знаком ГТО, заверенная должностным лицом Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики.

По ведущим ВУЗам Чувашской Республики начисляют следующее количество баллов:

– ЧГУ – золото – 5 баллов, серебро – 3 балла, бронза – 1 балл;

– ЧГПУ – золото – 5 баллов, серебро – 3 балла, бронза – 2 балла;

– Чебоксарский филиал Московского политеха – каждый знак ГТО дает 2 балла;

– Чувашский государственный аграрный университет – каждый знак ГТО дает 3 балла.

Количество дополнительных баллов за знаки ГТО определяет каждый отдельный ВУЗ. Начислить баллы за знак ГТО вам могут только один раз. Это значит, что, если у вас есть знак ГТО в двух разных возрастных группах, начислить баллы можно только по одной из них.

Обращаем ваше внимание, в связи с обновлением структуры комплекса, вступившим в силу в 2023 году, при проведении приемной кампании 2023/24 учебного года и 24/25 учебного года вузами будут учитываться знаки отличия ГТО, полученные в соответствии с требованиями Комплекса ГТО в возрастных ступенях, установленных приказами Минспорта России от 12 февраля 2019 г. №90 и от 22 марта 2023 г. №117.

Напомним, комплекс ГТО является неотъемлемой частью федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», инициированного Президентом. Главная задача проекта – увеличение доли граждан, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, до 70 % к 2030 году.

Если у вас остались вопросы или вам необходимо заказать выписку, вы можете позвонить по номеру: 8(8352)56-33-31.

Региональный оператор Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» АУ «ЦСП им. А. Игнатьева» Минспорта Чувашии.